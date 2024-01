OL: Salaire, valorisation, les chiffres de Höjbjerg sur ce mercato

Un milieu de Tottenham pour renforcer l’OL ?

L’Olympique Lyonnais nourrit des ambitions. Hautes pour ce qui concerne le dossier Pierre-Emile Hojbjerg que le club rhodanien suit d’après les informations de Foot Mercato. Car le milieu récupérateur danois des Spurs de Tottenham est un joueur à forte valorisation sur le marché des transferts et nanti d’un contrat à la sauce anglaise. Comprendre qu’il est épais.

Un milieu international danois dans le viseur de l’OL

Hojbjerg, 28 ans, a l’expérience de la Premier League anglaise et avant cela celle du club le plus titré de la Bundesliga allemande, le Bayern Munich. Bien qu’il n’ait joué qu’une poignée de matchs avec les Bavarois étant régulièrement prêt (FC Augsbourg et Schalke 04). Outre son CV et son bagage technique, il présente pour son intégration au club, tel que le précise Foot Mercato, l’avantage de parler la langue de Molière, sa mère étant de nationalité française. Seulement Pierre-Emile Hojbjerg est-il valorisé chèrement sur ce mercato.

Hojbjerg est une piste possiblement chère sur l’indemnité comme le salaire

Au moins 28 millions d’euros pour la plateforme Transfermarkt et jusqu’à 40 millions d’euros de la part de l’Observatoire du football CIES. Et cela, alors qu’il ne lui reste qu’une saison et demi de contrat avec les Spurs, qu’il a rejoint en 2020 contre une indemnité sur le transfert de 16,6 millions d’euros. Sur le salaire aussi, l’opération Hojbjerg s’annonce compliquée pour l’OL, car le joueur avoisine les 6 millions d’euros brut annuels selon les estimations à ce sujet. C’est-à-dire un niveau de rémunération rarement sinon jamais atteint chez les Gones. Des efforts de parts et d’autre seront nécessaires pour rendre ce transfert matérialisable.