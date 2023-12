Les salaires des joueurs de Tottenham en 2023-2024

Hugo Lloris est dans sa dernière saison contractuelle avec Tottenham. Elle lui rapporte près de 6 millions d’euros brut pour salaire.

Tottenham a connu une décennie remarquable, devenant une figure incontournable du Top 6 anglais. Cette progression s’illustre par l’augmentation régulière de la masse salariale, à 246 millions d’euros chargées, au bilan de la saison du 30 juin 2022. Le nouvel entraîneur, Ange Postecoglou, a fait un excellent début en Premier League, avec des victoires prestigieuses contre Manchester United et Liverpool et une quatrième place au classement de la Premier League après 18 journées. Les Spurs restent dans la course au titre.

Une masse salariale en augmentation régulière pour les Spurs

Cependant, le président du club, Daniel Levy, a été critiqué par certains supporters pour ne pas dépenser autant que d’autres clubs majeurs comme Chelsea, Liverpool ou Manchester United. Quand bien même les stars de Tottenham comme Son Heung-min, Ivan Perisic ou James Maddison bénéficient de rémunérations importantes. Depuis le départ de l’enfant prodigue Harry Kanes au Bayern Munich, ce sont eux les trois plus gros salaires de l’effectif cette saison 2023-2024 selon les estimations de Spotrac.

Son Heung-min domine le vestiaire, Lloris à 6 M€ pour sa dernière saison

Son Heung-min domine le vestiaire à près de 11,4 millions d’euros brut la saison, hors primes, au taux de change de 1 livre sterling égale 1,1526 euros. Le gardien Hugo Lloris, seul joueur français du collectif du club londonien, approche les 6 millions d’euros avec un contrat qui s’achève au terme de la saison en cours. Les salaires ci-dessous sont des estimations annuelles des plus hautes rémunérations dans l’effectif des Spurs.

Les salaires des joueurs de Tottenham en 2023-2024

Son Heung-min = 11,4 M€

Ivan Perisic = 10,8 M€

James Maddison = 10,2 M€

Cristian Romero = 9,9 M€

Dejan Kulusevski = 6,6 M€

Pierre-Emile Hojbjerg = 6,1 M€

Hugo Lloris = 6 M€

Richarlison = 5,4 M€

Eric Dier = 5,1 M€

Pedro Porro = 5,1 M€

Ben Davies = 4,8 M€

Rodrigo Bentancur = 4,5 M€

Guglielmo Vicario = 4,5 M€

Fraser Forster = 4,5 M€

Giovani Lo Celso = 4,2 M€

Brennan Johnson = 4,2 M€

Manor Soloman = 3,6 M€

Yves Bissouma 3,3 M€

Ryan Sessegnon = 3,3 M€