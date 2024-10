Des blessures qui coûtent cher aux clubs de la Ligue 1. – @pixabay

Un cumul à 65,88 millions d’euros, c’est ce qu’a coûté aux clubs de la Ligue 1 les blessures occasionnées pour les joueurs qu’ils emploient. Conclusion tirée du Men’s European football injury index 2023-24, que produit chaque année le cabinet international Howden Insurance. Ce total est le plus faible des cinq grands championnats d’Europe : 318,8 M€ en Premier League, 142,65 M€ en Liga, 124,58 M€ en Bundesliga et 80,12 en Serie A.

La Ligue 1 est le championnat où ces blessures ont le plus baissé d’une saison à l’autre : -36% en 2023-2024. C’est particulièrement au Paris Saint-Germain qui en recensé 21 de moins sur en 2024 sur 2023, ce qui a réduit le coût total pour le club champion de France de 49,4 millions en 2023, à 24,19 M€ au terme de la saison dernière. Le PSG absorbe néanmoins à lui seul 36,71 des charges totales du championnat de France.

Le PSG et le FC Lorient ont été les plus touchés en Ligue 1

Paris et le FC Lorient avec lui sont les deux clubs qui ont enregistrés le plus de joueurs blessés en 2023-2024, au nombre de 35. Le Montpellier HSC suit à 33 joueurs touchés, puis l’Olympique de Marseille à 30. C’est huit de plus pour l’OM que sur l’exercice précédent, mais le coût par blessure est demeuré à l’identique : 330 000 euros en 2022-23 contre 300 000 EUR en 2023-24. En terme de jours d’absences cumulés, c’est ici l’AS Monaco qui domine la Ligue 1 avec 1 063 jours et une hausse de 66% sur 2023.

Le rapport pointe aussi les périodes à risques et les pathologies les plus fréquentes. C’est sans surprise dans les périodes les plus froides, quelles sont les plus nombreuses (55 en octobre et février) et les plus couteuses (9,21 M€ cumulés en janvier). Et c’est au niveau des cuisses et des hanches qu’elles sont été les plus nombreuses, au nombre de 60.

Classement des clubs de Ligue 1 qui paient le plus cher leurs joueurs blessés

1. Paris Saint Germain = 24,19 M€

2. Marseille = 8,92 M€

3. Monaco = 5,96 M€

4. Lorient = 3,72 M€

5. Lille = 3,33 M€

6. Nice = 2,59 M€

7. Lyon = 2,31 M€

8. Rennes = 2,17 M€

9. Nantes = 2,02 M€

10. Reims = 1,84 M€

11. Strasbourg = 1,67 M€

12. Montpellier = 1,60 M€

13. Metz = 1,59 M€

14. Lens = 1,36 M€

15. Brest = 1,07 M€

16. Clermont Foot = 0,71 M€

17. Toulouse = 0,45 M€

18. Le Havre = 0,37 M€