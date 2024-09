Manchester City sort une montre de ses succès à 60 000€

20 exemplaires et 60 000 euros de prix de vente, c’est la version la plus haut de gamme de la montre signature de Jacob&Co avec Manchester City.

Après le FC Barcelone et sa montre anniversaire pour ses 125 ans à 150 000 dollars, la marque horlogère Jacob&Co a noué un partenariat officiel avec Manchester City. De cette collaboration ont été imaginés trois montres collections, chacune produite en série limitée. La plus abordable est en 125 exemplaires et vendue 15 000 livres (18 000 euros). L’intermédiaire est accessible à 37 000 livres (44 000 euros) et fabriquée à 30 pièces, la dernière enfin est la plus chère et la plus exclusive.

Une montre en 20 exemplaires et en or rose estampillée Manchester City

Vingt unités sont commercialisées, vendue au prix de 50 000 livres (60 000 euros), cette version concentre à la fois le meilleur de Jacob&Co et les moments sportifs les plus mémorables des Citizens. L’Epic X Chrono 44 Edition Manchester City, c’est son nom, est en or rose 18 carats. Elle incorpore plusieurs éléments liés au club champion d’Angleterre, dont sa devise « The best team in the land and all the world » (la meilleure équipe du pays et du monde entier), visible sur la lunette arrière.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre nouveau partenariat local avec Jacob & Co. Ce partenariat contribuera à améliorer l’expérience de nos supporters et à compléter notre offre d’hospitalité actuelle afin de continuer à offrir des expériences inégalées à nos supporters locaux et aux supporters en déplacement », a réagit le directeur commercial de Manchester City, Jonathan Lingham, à l’évocation du partenariat.

Jacob&Co étend son influence sur les pelouses de football

Jacob&Co étend son influence dans le monde du football. Avec le FC Barcelone on l’a dit, mais aussi un certain Cristiano Ronaldo devenu à l’automne 2022 l’ambassadeur premium de la marque ne-yorkaise.