Le FC Barcelone dévoile une montre exceptionnelle à 150 000$ pour ses 125 ans

Partenariat clinquant entre le FC Barcelone et la maison horlogère Jacob & Co.

À l’occasion du 125e anniversaire du FC Barcelone, Jacob & Co. dévoile une montre d’exception : l’Epic X Tourbillon FC Barcelona. Cette pièce unique, limitée à 125 exemplaires est vendue au prix de 150 000 dollars (environ 135 000 euros). Le boîtier en or rose de 44 mm arbore les couleurs emblématiques du club catalan : le rouge et le bleu.

Le FC Barcelone s’associe à Jacob & Co pour son anniversaire

L’écusson du Barça trône à midi, surplombant un cadran squelette qui laisse entrevoir les rouages complexes du calibre JCAM46. Ce mouvement à remontage manuel, doté d’un tourbillon d’une minute, offre une réserve de marche de 72 heures. Les inscriptions « FC Barcelona » et « 125 Years » sur les ponts verticaux rappellent l’importance de cet anniversaire. Un discret « Barça » au dos du boîtier vient parfaire cet hommage au club.

La montre la plus prestigieuse et chère de l’histoire du Barça

Étanche à 100 mètres, cette montre allie robustesse et élégance. Ce n’est pas la première fois que le FC Barcelone propose des montres sous licence à son image, mais celle-ci est la plus prestigieuse et aussi la plus chère jamais proposée aux suiveurs du club blaugrana.