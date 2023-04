Manchester City dévoile des images de son futur Etihad Stadium de 60 000 places

Manchester City a révélé les détails de son projet de rénovation de l’Etihad Stadium.

En course pour le titre de Premier League et à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Manchester City a présenté, ce mardi via un communiqué, ses plans au conseil municipal de la ville, afin d’agrandir son stade. Le club a, par la même occasion, dévoilé des images du futur Etihad Stadium de 60 000 places.

Manchester City a dévoilé les images du nouvel Etihad Stadium

À l’image du PSG, Manchester City est mécontent de la capacité de son écrin. Pour rénover l’Etihad Stadium, les dirigeants ont donc décidé de prendre plusieurs mesures, dont l’agrandissement de la tribune nord du stade, permettant ainsi de passer de 53 500 à 60 000 places. De quoi augmenter les revenus générés par la billetterie, qui étaient de plus de 54 millions d’euros en 2022. Les Cityzens ont également annoncé la création d’une fan zone pouvant accueillir 3000 personnes, un sky bar, un nouveau musée, ainsi qu’un hôtel de 400 lits.

La rénovation du stade devrait durer trois ans

Le but étant d’”offrir aux supporters une expérience de premier ordre et une destination de divertissement et de loisirs tout au long de l’année à l’Etihad Stadium”, comme l’a confié Danny Wilson, directeur général des opérations de Manchester City, dans le communiqué. Selon le club, les travaux, qui devraient durer trois ans, coûteraient 300 millions de livres, soit 340 millions d’euros, selon le taux de conversion actuel. Toujours d’après le double champion d’Angleterre en titre, la rénovation du stade devrait permettre de créer 2600 emplois.