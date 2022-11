Manchester City déclare des revenus et profits records en 2022

Tout va bien pour Manchester City qui génère plus de revenus que jamais précédemment.

Une saison financièrement record, c’est ce que revendique Manchester City, ce lundi matin, à l’annonce du dépôt des comptes, de la saison 2021-2022. Un exercice au cours duquel, le club champion d’Angleterre a généré 613,014 M£ (702 M€) de revenus et des profits, après impôts, de 41,726 M£ (47,8 M€). Dans le détail du chiffre d’affaire, les revenus du sponsoring et ceux de l’audiovisuel sont les plus importants.

Chiffre d’affaire et profits records pour Manchester City

Commercialement, Manchester City a réalisé 355 millions d’euros de recettes, les droits domestiques de la télé rapportent 181,7 M€ et ceux de l’UEFA pour la Ligue des champions, 103,5 M€. Enfin, la billetterie à l’Etihad Stadium génère 54,5 millions d’euros, en plus. Les revenus augmentent tandis que des charges se maintiennent sinon baissent, à tout le moins les plus importantes qui concernent les salaires des joueurs et du staff.

Une saison à 47,8 M€ net de bénéfices

De 406 millions d’euros chargés, en 2021, la masse salariale a légèrement diminué d’un peu plus d’un millions d’euros. Cela faisant que le bénéfice tiré de la saison 2020-21, à 2,71 million s d’euros net a donc significativement augmenté, à 47,8 millions d’euros, au bilan du 30 juin dernier.