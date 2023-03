Manchester City, Bayern, Real: Qui gagnera la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Quand bien même doit-il encore valider son accession aux quarts, Manchester City demeure le favori des bookmakers pour la victoire finale.

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent et se terminent cette semaine. Quelques équipes ont déjà obtenu leur billet pour les quarts de finale, c’est le cas notamment du Bayern. De leur côté, le Real et Manchester City doivent encore jouer pour atteindre ce stade de la compétition. Malgré cela, les bookmakers estiment que les hommes de Pep Guardiola sont favoris pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Manchester City favori des bookmakers pour remporter la Ligue des Champions

À l’instar PSG, qui a été éliminé par le Bayern, Manchester City souhaite plus que tout remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Si rien n’est joué pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers, qui ont été tenus en échec face à Leipzig 1-1 lors du match aller, les bookmakers les considèrent comme les favoris pour gagner cette compétition. La victoire finale des hommes de Pep Guardiola est cotée à 2,8. Ce statut, les Cityzens l’ont depuis le début de saison. En août dernier, avant même le début de l’édition 2022-2023 de la Coupe aux grandes oreilles, les sites de paris sportifs en ligne les voyaient déjà aller au bout.

Le Bayern est le principal outsider de la Ligue des Champions

Derrière Manchester City, les bookmakers estiment que l’équipe ayant le plus de chances de remporter la Ligue des Champions est le Bayern Munich. Piteusement éliminé en quarts de finale contre Villarreal la saison dernière, le succès final des hommes de Julian Nagelsmann est coté à 3,5. Contrairement au club mancunien, jugé comme favori, le Bayern est d’ores et déjà qualifié pour les quarts de finale, après avoir éliminé le PSG de Kylian Mbappé (3-0, score cumulé des deux rencontres).

Le Real, un outsider assez distancé compte tenu de son historique

Tenant du titre, le Real Madrid est considéré par les bookmakers comme un outsider assez éloigné pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après leur large victoire 5-2 contre Liverpool lors du huitième de finale aller, Karim Benzema et ses coéquipiers sont bien partis pour atteindre les quarts de finale de la compétition. La cote du succès final des Merengue est à 6,7. Celle-ci peut surprendre, puisqu’ils ont remporté cinq des dix dernières éditions de la Ligue des Champions. Une compétition dont le club madrilène est le plus titré de l’histoire, avec 14 Coupes aux grandes oreilles dans son palmarès. À titre de comparaison, Naples, qui est la sensation de la saison aussi bien dans le championnat d’Italie que sur la scène européenne, est juste derrière le Real avec une cote à 8,4.