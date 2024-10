LOSC – Real Madrid: Ce que sera le résultat final du match selon les bookmakers

Le LOSC reçoit le Real Madrid pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions.

Battu 2-0 au Portugal par le Sporting, pour son entrée en matière dans la compétition, le LOSC doit se ressaisir et dominer le Real Madrid, ce mercredi soir, pour ne pas compromettre ses chances de qualification en Ligue des champions. Poser le contexte est une chose, y parvenir pour les Dogues est un autre défi.

Le Real Madrid se présente en favori face au LOSC

Car se dressent face à eux, nuls autres que les champions d’Europe en titre et le club le plus capé dans l’histoire de la C1. Forcément, les joueurs de Carlo Ancelotti sont les favoris des bookmakers. Donnés gagnants, même si le match se joue pour eux à l’extérieur, au stade Pierre-Mauroy de Lille, à la cote moyenne de 1,65, quand le match nul est à 4,05 et la victoire du collectif nordiste, est à 5,3.

Un Mbappé peut en cacher un autre

Les opérateurs de France ne sont pas tous d’accord sur l’issue finale exacte la plus envisagée. Si le 1-1 domine à la moyenne de tous à la cote de 6,75, certains préfèrent le succès 0-2 de l’aîné de Mbappé sur l’équipe de son petit frère. C’est coté à 7,1 un contre un. A propos de Kylian Mbappé, malgré les doutes qui pèsent sur sa condition physiques il est le premier nom donné pour les buteurs potentiels, à la cote de 2,1. Il devance son coéquipier Vinicius Jr à 2,35, tandis qu’à Lille, Jonathan David concentre les meilleures chances à la cote de 4. LOSC – Real Madrid est programmé ce mercredi soir à partir de 21h.