L’insolite solution du Real Madrid aux problèmes de sonorisation du stade Bernabeu

Une épine dans le pied du Real Madrid qui doit composer avec des plaintes des résidents proches de son stade Santiago-Bernabeu.

Même le plus grand club de football au monde a des soucis de voisinage. Le Real Madrid doit faire face à des plaintes issues de résidents proches de son stade Santiago-Bernabeu fraîchement rénové. En cause, le bruit que produiraient les événements qui s’y tiennent, en particulier les concerts musicaux.

Au-delà de la nécessaire cohabitation, l’enjeu financier est colossal pour le club merengue qui doit satisfaire le fonds d’investissement Sixth Street, associé dans la nouvelle exploitation du stade, dans le cadre d’un contrat à 360 millions d’euros. Sans quoi, Sixth Street pourrait se retirer. Alors, le Real Madrid cherche-t-il des solutions rapides et efficaces.

Insonoriser les immeubles voisins pour réduire les bruits de Bernabeu

L’une d’elles, tel que le rapporte le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon, serait d’insonoriser les immeubles voisins aux frais du club. Plusieurs syndics de copropriétaires auraient été sondés et deux auraient déjà écarté cette idée. Car c’est moins le bruit qui serait dérangeant que la foule massée les jours de spectacles.

🚨 El Real Madrid ha hecho una oferta a los vecinos de Rafael Salgado y Concha Espina que consiste en insonorizar sus casas. La oferta ya ha sido rechazada por dos de las comunidades de vecinos involucradas. El resto de las comunidades aún no han contestado. No es el ruido lo que… pic.twitter.com/hyisheyfpX — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) October 5, 2024

Face au problème et les questions que cela soulève, le Real Madrid s’entoure d’experts en acoustique pour optimiser l’isolation sonore du stade. Récemment, le stade Santiago-Bernabeu a accueilli des concerts de stars internationales, comme Taylor Swift et Karol G. Ces affiches sont nécessaires dans le plan d’optimisation et de gestion financière du nouveau Bernabeu, qui doit notamment perdre au club merengue de franchir le seuil convoité du milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel.