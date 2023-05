Les voitures du « propriétaire » du PSG, son garage vaut plus de 20 M€ !

Incroyable est un qualificatif qui colle bien à la collection des voitures de l’émir du Qatar et propriétaire du PSG.

Dans un pays réputé pour son goût des belles cylindrées, où tous les plus grands constructeurs automobiles sont installés, l’homme qui gouverne n’est pas le dernier à profiter des plus beaux joujoux de la planète. La liste ci-dessous et non exhaustive, compte tenu notamment de l’immensité de la fortune du cheikh du Qatar. Qui est aussi le premier propriétaire du PSG, via son fonds souverain.

Les voitures du propriétaire du PSG : la Lamborghini Centenario (2,5 M€)

Des voitures d’exception pour le propriétaire du PSG et souverain du Qatar

Le South China Morning Post s’est intéressé au sujet, les spécialistes du « spot » de voitures de luxe du site Autogespot également. De leurs informations communes il est possible d’estimer à plus de 20 millions d’euros, le garage personnel de l’émir du Qatar et de sa famille. Qui n’inclut que des modèles particulièrement rares, quand il ne sont pas unique, comme la Lamborghini Aventador LP700-4 LB Performance Nasser Edition créée à l’exclusivité familiale, dans des couleurs violettes particulièrement vive.

Une Bugatti à 5 millions d’euros pour version la plus chère repérée

Difficile de quantifier avec précision le prix de chacune, tant sur des véhicules aussi premium, il peut varier énormément, selon les versions ou options choisies. La plus chère d’entre tous serait néanmoins la Bugatti Divo, qui avoisine les 5 millions d’euros à l’achat. La plus abordable que nous ayons repéré en vaut dix fois moins. Découvrez les bolides en images et détails, dans le diaporama ci-dessus.

Les voitures de l’émir du Qatar et sa famille

Lamborghini Centenario = 2,5 M€

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss = 2,5 M€

McLaren P1 = 1,2 M€

Bugatti Divo = 5 M€

Lamborghini Sian = 3,3 M€

Ferrari Monza SP2 = 1,5 M€

Ferrari LaFerrari = 1,25 M€

Ferrari F12tdf = 0,5 M€

Lamborghini Aventador LP700-4 LB Performance Nasser Edition = 0,8 M€

Bugatti Chiron = 2,9 M€