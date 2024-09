Warren Zaire-Emery est valorisé à plus de 100 millions d’euros par l’Observatoire du football.

Si l’Espagne a Lamine Yamal, véritable phénomène de précocité, la France n’a pas trop à rougir ou souffrir des comparaisons. Parce que la formation de talents du football est un vrai savoir-faire des clubs de l’Hexagone, leur réputation dépassent les frontières et le fruit de leur travaux s’exile régulièrement dans les plus grands clubs du Vieux continent.

Des jeunes U21 du PSG très bankable

Selon le Centre international d’étude du sport (CIES), les meilleurs U21 de la Ligue 1 évoluent actuellement au Paris Saint-Germain. Les meilleurs, ou serait-il plus juste d’écrire, les plus chers. Ils sont quatre appartenant au club champion de France, sur les six qui justifient de la plus forte valorisation du moment sur le marché des transferts.

Au premier rang de la jeunesse triomphante en Ligue 1 pointe le milieu international français, Warren Zaïre-Emery, valorisé à 110,7 millions d’euros. Il devance son nouveau compatriote portugais, João Neves, pour lequel le PSG semble avoir une affaire si l’on en juge par sa cote à 91,2 millions d’euros, lui qui a été recruté pour une trentaine de millions de moins.

Un Lyonnais et un Toulousain pour donner au change

Les seuls qui ne soient du PSG apparaissent plus bas : l’ailier de l’Olympique Lyonnais, Ernest Nuamah et le gardien du Toulouse FC, Guillaume Restes.

Les U21 les plus chers de la Ligue 1 selon le CIES

Guillaume Restes (Toulouse FC) = 22,2 M€

Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais) = 26,8 M€

Désiré Doué (Paris SG) = 45,3 M€

Lucas Beraldo (Paris SG) = 64,8 M€

João Neves (Paris SG) = 91,2 M€

Warren Zaïre-Emery (Paris SG) = 110,7 M€