Les salaires des joueurs de l’équipe d’Angleterre au Mondial 2022

Focus sur les salaires des joueurs de l’Angleterre au Mondial 2022 au Qatar.

Homogène le vestiaire des Three Lions. Sportivement, sur le niveau des 25 joueurs qui composent la délégation présente au Mondial 2022, au Qatar. Et contractuellement, à la lecture des salaires de chacun, dans les clubs qu’ils fréquentent, tout au long de la saison. Il n’y a pas, comme chez les Bleus que les joueurs de l’Angleterre affrontent, ce samedi, un joueur dominant, à l’instar de Kylian Mbappé.

De l’homogénéité sportive et sur les salaires dans le vestiaire anglais

Mais plusieurs cadres de l’effectif, à tout le moins en ont-ils ce rôle dans leurs équipes respectives. Ils sont sept (contre cinq en équipe de France), à gagner plus de 10 millions d’euros brut annuel, hors primes additionnelles et hors revenus du sponsoring. Et tous évoluent dans la clinquante Premier League, puisque c’est une particularité de ce collectif, que de jouer pour le pays et sur le sol national à la seule exception de Jude Bellingham, au Borussia Dortmund. Il est dit à son sujet qu’une prolongation payée 12 M€ par an, lui serait faite. Il ne manque pas sinon de prétendants, pour le rapatrier au pays.

Le footballeur anglais le mieux payé n’est pas au Mondial 2022

Une autre particularité anglaise que l’absence de Jadon Sancho, car il est à plus de 21 M€ par an de Manchester United, le footballeur britannique le mieux payé. Aux extrêmes, le défenseur axial de Manchester City, John Stones, a la plus haute rémunération, donnée proche de 15 millions d’euros, plus ou moins selon le cours monétaire de la livre avec l’euro. Et inversement Conor Gallagher (Chelsea) et Declan Rice (West Ham), justifient des salaires les plus bas, selon les chiffres, en ce qui les concernent, de la plateforme Spotrac. Les salaires des joueurs de l’équipe d’Angleterre résumés en page 2, de ce dossier, sont aussi tirés de la presse anglaise, The Sun et le Daily Star, en plus de Spotrac.

Les salaires des joueurs de l’équipe d’Angleterre au Mondial 2022 de football

Joueur Club Salaire en 2022-2023 Jordan Pickford Everton 6 M€ Nick Pope Newcastle – Aaron Ramsdale Arsenal 3,7 M€ Trent Alexander-Arnold Liverpool 10,7 M€