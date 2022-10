Les salaires à l’Inter Miami, que gagnent les joueurs de la franchise MLS ?

L’Inter Miami de David Beckham aimerait recruter Lionel Messi. Niveau salaire, l’écart à combler est toutefois monstrueux.

Un futur américain pour Lionel Messi ? C’est ce qui se dit ce lundi matin, dans la presse sportive, depuis que l’influent The Athletic évoque cette possibilité, que La Pulga tiendrait en estime, une fois passée la Coupe du monde au Qatar ; son dernier grand rendez-vous international, avec l’Albiceleste. Des discussions seraient nouées entre le père et agent du joueur et David Beckham, le patron de la franchise de MLS qui rêve de l’attirer dans ses filets.

Lionel Messi à l’Inter Miami en MLS, après le PSG ?

Reste quand même à trouver le financement pour boucler l’éventuelle opération. Car Lionel Messi gagne à lui seul, au PSG, plus que n’importe quel joueur de l’Inter Miami. Et même plus que tous réunis. C’est dire… Il est toutefois vrai que des économies vont être faites au club de la Floride, puisqu’en quelques mois presque tous les joueurs les mieux payés du collectif, cette année 2022 (en MLS, le calendrier suit l’année civile), ont quitté le navire. Il y a notamment le champion du monde Blaise Matuidi (il gagnait 1,5 M$ annuels, primes comprises), Leandro Gonzalez Pirez (1,052 M$, prêté à River Plate), Rodolfo Pizarro (3,35 M$, prêté à Monterrey) et désormais l’Argentin Gonzalo Higuain (5,8 M$), avec l’élimination de l’équipe des play-offs de la MLS, qui a scellé sa retraite sportive.

Son seul salaire vaut plus que tous les joueurs de l’Inter Miami réunis

Tout cela contribuant doublement, à soulager la masse salariale de l’équipe, et libérer des places de « joueurs désignés », dont profiterait forcément Lionel Messi, pour revendiquer un salaire à la hauteur de son immense pédigrée. A presque 3,5 millions d’euros brut mensuels, le septuple Ballon d’or est le troisième footballeur le mieux payé du monde (hors sponsoring). Il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’à la fin du mois de juin 2023, avec une année en option possible.

Les salaires des joueurs de l’Inter Miami sont à lire au complet, en page suivante de ce sujet. Ce sont les officiels de la Major League Soccer, qui inclus la part fixe de chacun et les bonus complémentaires, pour eux qui en ont.

Les salaires des joueurs de l’Inter Miami cette année 2022

Joueur Salaire en 2022* Echéance du contrat George Acosta 65 500 $ 2022 Edison Azcona 65 500 $ 2022 Harvey Neville 65 500 $ 2024 Ryan Sailor 65 500 $ 2022