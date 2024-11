PSG. Le lucratif business des opérations d’hospitalités

Les prestations d’hospitalités sont une manne financière précieuse pour le PSG.

Comment le PSG, avec une capacité commerciale de 47 926 spectateurs au Parc des Princes, bien inférieure à quasiment tous ses principaux rivaux européens (et parfois au double de quelques clubs, comme le Barça au Camp Nou), peut-il être le deuxième plus profitable sur le Vieux Continent aux recettes tirées de la billetterie (au classement 2024 de Deloitte, à 153 M€, juste derrière le Barça) ? Il le doit notamment aux prestations VIP qu’il propose à chaque rencontre.

Les hospitalités pèsent près d’une dizaine de pour cent du CA du PSG

Ces opérations d’hospitalités rapportent au club de la capitale, qui multiplie les formats, du carré présidentiel à la conciergerie en passant par la dernière nouveauté unique en son genre que la chambre d’hôtel créée de toute pièce à l’intérieur du stade, en partenariat avec son sponsor Accor. Tel que nous l’avons appris à Sportune, ces hospitalité pèsent jusqu’à près d’une dizaine de pour cent du chiffre d’affaires du club opérationnel du club (billetterie, abonnements, droits TV, sponsoring, merchandising…).

Paris maximise au mieux l’exploitation de son Parc des Princes

Détaillés par les chiffres elles ont généré 57,7 millions d’euros net en 2022 et 64,6 millions au bilan du 30 juin 2023. La saison dernière, avant même que ne commence le championnat, les recettes dépassaient les 46 millions d’euros. C’est probablement sur ce secteur de l’exploitation du Parc des Princes que le Paris Saint-Germain est le plus performant. Il en tire la pleine exploitation, d’abord sur le nombre de spectateurs présents à chaque rencontre (avec un taux de remplissage de 99% la saison dernière, selon les chiffres de la LFP) et par ricochet, des revenus engendrés quand l’équipe de Luis Enrique se produit à domicile.

Une bonne raison pour justifier la nécessité pour le club de changer d’écrin. C’est l’un des dossiers les plus chauds du moment sur la pile des dirigeants parisiens.