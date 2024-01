Le PSG 2e à 153M€, les 10 clubs qui gagnent le plus de la billetterie

Un classement qui justifie l’urgence pour le PSG d’augmenter la capacité de son stade. Pour augmenter par ricochet, les revenus générés.

C’est devenu un chantier prioritaire du PSG, que la question de la propriété du stade et des recettes qui en découlent. Ça l’est d’autant que le champion de France optimise au maximum du possible les recettes au Parc des Princes, dans la configuration actuelle.

Le PSG maximise les recettes générées au Parc des Princes

Proche de la perfection au niveau du remplissage à chaque fois que le club se produit à domicile, le Paris Saint-Germain, sur la billetterie, abonnements et hospitalités fait la nique à toute la concurrence européenne, à l’exception du Barça, le seul qui le devance au classement des revenus « matchday ».

Seul le Barça le devance sur les revenus de la billetterie

Selon les données de Deloitte, sur les chiffres comptables de la saison 2022-2023 dernière, Paris a généré 153 millions d’euros de ce seul secteur sur les douze mois de l’exercice. Ce n’est pas beaucoup que la référence du genre, le FC Barcelone, à 166 millions d’euros. Cela représente 20% environ du total du chiffre d’affaires total du club, à 801,8 millions d’euros.

Manchester City souffre de la concurrence de United

Ailleurs en Europe, les clubs de Premier League sont majoritaires dans le top 10 au nombre de 5. Et même six si l’on étend aux onze premiers, avec Manchester City positionné derrière, à 83 millions d’euros, au bilan de son exceptionnelle saison sportive 2022-2023, avec des titres de champions d’Angleterre et d’Europe, plus la coupe d’Angleterre.

Les 10 clubs qui gagnent le plus de la billetterie

1. FC Barcelone = 166 M€

2. Paris SG = 153 M€

3. Manchester United = 151 M€

4. Tottenham = 135 M€

5. Real Madrid = 122 M€

6. Bayern Munich = 121 M€

7. Arsenal = 118 M€

8. Liverpool = 103 M€

9. Inter Milan = 90 M€

10. Chelsea = 88 M€