Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Strasbourg

Le RC Strasbourg a plus investi que jamais sur ce mercato.

Le RC Strasbourg a réalisé un joli coup sur le marché des transferts cet été en enrôlant Abakar Sylla, défenseur central de 20 ans en provenance du Club Brugge KV pour 20 millions d’euros. Cette somme représente un record pour le club alsacien, qui a également recruté Emanuel Emegha, attaquant de 20 ans, pour 13 millions d’euros, ainsi que l’ailier Dilane Bakwa et Junior Mwanga, défenseur central de 20 ans, en provenance des girondins de Bordeaux pour 10 millions d’euros.

Quatre des 10 recrues les plus chères l’ont été cet été

Un été dispendieux du RCSA qui s’explique par le changement d’actionnaire opéré sur la fin de la saison dernière, avec l’arrivée à la tête du club du consortium BlueCo, également propriétaire des Blues de Chelsea en Premier League. Ces investissements sont d’autant plus remarquables que dans le top 10 des recrues les plus chères de l’histoire du RC Strasbourg pointe toujours Corentin Martins, un joueur devenu iconique du club, qui l’a rejoint pour la première fois au siècle dernier (97-98), moyennant l’équivalent actuel de 4,5 millions d’euros. Et qui y est revenu plus tard.

Corentin Martins un transfert d’un autre siècle au RCSA

Ce classement ci-dessous vaut 80,8 millions d’euros au cumul soit une à huit millions d’euros, à laquelle se rapprochent le plus les transferts de Habib Diallo (saison 2020-21), Junior Mwanga (2023-24) et Dilane Bakwa (2023-24).

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du RC Strasbourg

Abakar Sylla (Club Brugge KV) : 20 millions d’euros

Emanuel Emegha (SK Sturm Graz) : 13 millions d’euros

Junior Mwanga (FC Girondins de Bordeaux) : 10 millions d’euros

Habib Diallo (FC Metz) : 10 millions d’euros

Dilane Bakwa (FC Girondins de Bordeaux) : 10 millions d’euros

José Luis Chilavert (CA Vélez Sarsfield) : 5,3 millions d’euros

Alexander Djiku (SM Caen) : 4,5 millions d’euros

Corentin Martins (Deportivo de La Coruña) : 4,5 millions d’euros

Matz Sels (Newcastle United) : 4 millions d’euros

Lebo Mothiba (LOSC Lille) : 4 millions d’euros