Infront recrute l’IA de Genius Sports pour enrichir l’expérience en Ligue 1

Pousser un peu plus loin l’expérience de celles et ceux qui suivent la Ligue 1, tel est l’objectif de l’accord noué entre Infront et Genius Sports.

Infront accélère le développement des championnats de France de Ligue 1. Partenaire stratégique de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour les droits médias, les paris et la technologie, Infront annonce un partenariat avec Genius Sports. Objectif : intégrer des solutions de tracking et d’intelligence artificielle au cœur des compétitions du football professionnel français.

Grâce à l’expertise de Genius Sports et à sa plateforme d’IA, GeniusIQ, la LFP bénéficiera d’un système connecté capable de transformer l’analyse du jeu, les décisions stratégiques et l’expérience des supporters. L’IA et l’apprentissage automatique offriront aux entraîneurs et analystes des outils précis pour optimiser les performances, qu’il s’agisse des séances d’entraînement, des choix tactiques en match ou des débriefings post-rencontre.

L’IA pour améliorer à la fois l’expérience des fans et celle des acteurs de la Ligue 1

Les retransmissions télévisées seront également enrichies par des données en temps réel, permettant aux spectateurs d’accéder à des statistiques avancées et des insights visuels cohérents. Ces améliorations placent la Ligue 1 parmi les ligues les plus innovantes d’Europe en matière de diffusion et d’engagement des fans.

« Nous sommes impatients de voir ce que GeniusIQ apportera à notre ligue en termes d’informations de pointe sur les données, améliorant non seulement l’expérience des fans, mais fournissant également aux clubs et aux entraîneurs des outils précieux pour améliorer leurs performances », souligne par communiqué Martin Aurenche, le directeur médias de la LFP. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’Infront, qui collabore étroitement avec la LFP pour moderniser ses services numériques et technologiques.