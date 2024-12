Les affluences de la 14e journée de Ligue 1

Le stade Bollaert-Delelis avait fait le plein pour la visite de Montpellier. Mais à Lens, c’est une habitude.

C’est une 14e journée du championnat de France de Ligue 1, à 220 027 spectateurs estimés en tribunes, pour une moyenne par club de 24 447 selon les données de L’Equipe. C’est moins que l’ordinaire de la saison 2024-2025 en cours (27 662 par match) et moins aussi que la moyenne du précédent exercice (26 754).

Pour autant, beaucoup des clubs qui recevaient ont fait le plein. Comme le RC Lens ce dimanche pour la visite du dernier Montpellier HSC. L’adversité pouvait être de nature à refroidir le public. Mais jamais celui des Sang et Or qui a permis rien de moins au club, que de signer un 56e match à guichets fermés consécutif.

Le RC Lens et l’ASSE font le plein pour recevoir Montpellier et l’OM

C’était plein aussi à Geoffroy-Guichard, pour la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille, à l’exception du parcage réservé aux supporters de l’OM que les Verts n’ont pas commercialisé malgré l’interdiction des fans adverses de se déplacer.

Ça sonnait en revanche plus creux dans les travées de Louis II pour l’opposition de l’AS Monaco et du Toulouse FC, samedi. Moins de sept mille spectateurs présents et a minima deux fois moins et demi que sur toutes les autres pelouses de la journée. C’est (très) peu, surtout au regard de l’excellente saison des hommes d’Adi Hütter. Et surtout, a fait baisser la moyenne d’ensemble.

Les affluences de la 15e journée de Ligue 1

Lille – Brest = 38 128

Lens – Montpellier = 37 317

Saint-Étienne – Marseille = 35 350

Nantes – Rennes = 28 418

Nice – Le Havre = 21 248

Strasbourg – Reims. = 19 369

Auxerre – Paris-SG = 17 028

Angers – Lyon = 16 301

Monaco – Toulouse = 6 868