RC Strasbourg: Ce que BlueCo a payé pour le rachat du club

Le RC Strasbourg est officiellement passé sous pavillon américain.

Dans sa quête de constituer un réseau de clubs interconnectés, le consortium BlueCo à l’origine de la reprise de Chelsea en 2022, a réalisé un nouvel achat dans le monde du football, en acquérant le club français de Strasbourg. Todd Boehly, co-propriétaire, a exposé ses plans visant à faire de Chelsea l’un des clubs connectés, s’inspirant notamment du City Group, dirigé par Manchester City, et des structures Red Bull.

Le consortium BlueCo a officiellement repris le RC Strasbourg

Le consortium Boehly et Clearlake Capital avait examiné plusieurs clubs dans différents pays, dont la Belgique, le Portugal et le Brésil, tout en envisageant également l’achat de certains rivaux français de Strasbourg. Cependant, c’est le club qui a terminé à la 15e place de la Ligue 1 qui est devenu le premier ajout à l’écurie de Boehly et ses associés.

Un rachat estimé à près de 75 millions d’euros

Chelsea n’a pas commenté la taille de la participation, mais selon des informations rapportées par le Daily Mail, les propriétaires des Blues ont acquis l’intégralité du club pour un coût d’environ 65 millions de livres sterling (environ 75 millions d’euros). Déjà président du club strasbourgeois, président Marc Keller conservera son poste et le club continuera de fonctionner indépendamment de Chelsea.

Permettre au club alsacien de se hisser dans le top 8 de la Ligue 1

Le club RCSA espère que cet investissement permettra de se hisser parmi les huit premiers clubs du championnat de Ligue 1, tout en améliorant toutes les équipes et les infrastructures du club. Il y aura un partage des ressources et de l’expertise de Chelsea, tandis que ce partenariat doit aussi permettre également d’utiliser Strasbourg pour le développement des joueurs, y compris ceux venant de l’étranger qui pourraient être immédiatement éligibles pour rejoindre l’Angleterre.

BlueCo s’engage à « préserver l’héritage du Racing »

Évoquant ses projets en septembre dernier, Boehly a déclaré : « Nous avons parlé d’un modèle de multi-club. J’aimerais continuer à développer notre empreinte. Il existe différents pays où avoir un club présente des avantages. » « Notre objectif est de garantir des opportunités pour nos jeunes talents d’atteindre le terrain de Chelsea tout en leur offrant un véritable temps de jeu. Pour cela, nous passons par un autre club évoluant dans une ligue européenne très compétitive. » Dans son communiqué d’annonce, BlueCo s’est engagé à « préserver l’héritage de Racing ».