RC Strasbourg: BlueCo officiellement propriétaire du club

Le RC Strasbourg a un nouveau propriétaire.

Les actionnaires du Racing Club de Strasbourg Alsace ont conclu un accord de rachat du club avec BlueCo, un consortium qui avait précédemment acquis Chelsea FC en mai 2022. Cette transaction marque un tournant dans l’histoire du Racing, puisque le consortium s’engage à accélérer les investissements pour favoriser la croissance du club, y compris dans les équipes premières et l’Académie. Marc Keller, actuel président du club, continuera de diriger l’équipe avec son équipe de direction existante.

Le RC Strasbourg change de propriétaire, Marc Keller garde la présidence

« Après deux années de réflexion avec mes collègues actionnaires, nous avons conclu cet accord, dit Marc Keller dans le communiqué d’annonce. Nous avons bâti un club solide et bien géré à tous les niveaux. Bien que nous ne soyons pas confrontés à une situation financière urgente, nous avons réalisé que nous avions atteint les limites de notre modèle. Pour continuer à faire progresser le Racing et le projeter vers de nouveaux horizons, nous devions être soutenus par une structure solide capable de favoriser notre développement et notre ambition. Je me réjouis donc de la perspective d’accueillir un nouvel investisseur stratégique, avec lequel nous pourrons accélérer l’ambition du club de construire le Racing de demain. »

BlueCo s’engage à préserver l’héritage du club alsacien

BlueCo s’est engagé à préserver l’héritage du Racing et pour convaincre à cet effet, Mark Keller conservera donc la présidence du Racing. Les actionnaires de BlueCo envisagent cet investissement stratégique comme une opportunité de renforcer leur présence dans le football européen, tout en bénéficiant des synergies et des échanges de connaissances avec d’autres clubs, dont Chelsea, dans lesquels le consortium est également impliqué.

La vente devra d’abord être approuvée par la DNCG

L’objectif sera désormais d’accroître l’ambition et la compétitivité du Racing dans un contexte footballistique en constante évolution, marqué notamment par l’arrivée d’investisseurs étrangers dans de nombreux clubs français et la réduction du nombre de clubs en Ligue 1 de 20 à 18. Ce projet de transaction devra être soumis à l’évaluation de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), conformément aux règles de la Ligue de Football Professionnel. Les résultats de cette évaluation sont attendus dans les prochaines semaines.