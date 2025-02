ASSE, FC Nantes... Ces clubs qui ne peuvent officiellement plus être champions de France

Au moins cinq clubs sont officiellement écartés de la course au titre en Ligue 1.

A dix journées et un maximum de trente points possibles à gagner en Ligue 1, de premières positions se figent officiellement. Devant, déjà, pour le Paris Saint-Germain qui ne peut officiellement plus descendre à l’issue du championnat en cours. Les hommes de Luis Enrique comptent 59 points après vingt-trois journées, cela suppose qu’au pire, ils termineront treizièmes.

Le PSS ne peut pas terminer au-delà de la 13e place

En suivant la même logique, cinq clubs ne sont plus à présent concernés par le titre, même si leur priorité commune reste le maintien. Dans la fourchette de 15 à 24 points qui est la leur, il est désormais certain que toutes les équipes classées de la dix-huitième à la quatorzième position ne seront pas sacrées a bout de cette saison 2024-2024.

12 clubs pour qui tout reste encore possible cette saison

Cela concerne la lanterne rouge, le Montpellier HSC à 15 points et en suivant, Le Havre AC (17 points), l’AS Saint-Etienne (19 points), le Stade de Reims (22) et le FC Nantes (24). Pour toutes les autres équipes depuis le Stade Rennais (13e avec 26 points), jusqu’à l’Olympique de Marseille (2e avec 46 points) tout reste encore possible, du titre à la relégation en Ligue 2.