Les 10 joueurs les mieux payés de Premier League, après la prolongation de Rashford

Maintenant qu’il a prolongé avec Manchester United, Marcus Rashford devient l’un des joueurs les mieux payés de Premier League.

L’international anglais Marcus Rashford a signé un nouveau contrat lucratif avec Manchester United qui le propulse parmi les joueurs les mieux payés de la Premier League. Ce nouveau contrat le liera au club d’Old Trafford jusqu’en 2028, mettant fin aux spéculations sur son avenir à Man United. L’incertitude entourant l’avenir de Rashford avec les Red Devils avait mis en alerte plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Prolongé par Manchester United, Marcus Rashford dans le top 10

Il a toutefois décidé de s’engager envers le club mancunien, créditant cette décision à son entraîneur, Erik ten Hag. D’après The Sun, ce nouveau contrat fera gagner environ 325 000 livres par semaine (19,5 M€ par an), à la star de Manchester United, le plaçant parmi les 10 joueurs les mieux rémunérés de la Premier League. En tête de ce classement des plus gros salaires du championnat anglais, se glisse Kevin de Bruyne de Manchester City. Le meneur belge approche les 2 millions d’euros brut mensuels (1,95 M€) de part fixe, devant son partenaire Erling Haaland (1,83 M€). Mais le Norvégien le devancerait au jeu des bonus.

Manchester United et Manchester City dominent le classement

Maintenant que le contrat de David de Gea, à 1,83 millions d’euros brut mensuels à Manchester United s’est achevé, Mohamed Salah de Liverpool et Jadon Sancho avec Manchester United complètent le podium des plus hauts salaires de la Premier League, à 20,4 millions d’euros brut par an.

Le classement complet des 10 joueurs les mieux payés de la Premier League

1. Kevin De Bruyne (Manchester City) = 23,4 M€/an

2. Erling Haaland (Manchester City) = 22 M€/an

3. Mohamed Salah (Liverpool) = 20,5 M€/an

4. Jadon Sancho (Manchester United) = 20,5 M€/an

5. Raphael Varane (Manchester United) = 20,3 M€/an

6. Raheem Sterling (Manchester City) = 19,5 M€/an

7. Romelu Lukaku (Chelsea) = 19,5 M€/an

8. Marcus Rashford (Manchester United) = 19,5 M€/an

9. Jack Grealish (Manchester City) = 18 M€/an

10. Casemiro (Manchester United) = 18 M€/an