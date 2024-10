Le Paris FC prolonge un sponsor sur le maillot

Aésio Mutuelle va garder son logo sur la pocket gauche du maillot de l’équipe féminine du Paris FC en D1.

Le Paris FC a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Aésio mutuelle, un acteur dans le domaine de la santé-prévoyance en France. Cette collaboration, qui dure depuis 2018, se poursuivra avec un accent particulier sur l’équipe féminine du Paris FC.

« Nous sommes ravis du renouvellement du partenariat avec Aésio mutuelle, qui nous accompagne depuis maintenant 6 ans et qui participe au développement et au succès de notre équipe féminine. Cet engagement fort à nos côtés témoigne son attachement au club, ainsi qu’à ses valeurs de parité et de mixité », note Pierre Ferracci, le président et propriétaire du club, à qui la rumeur prête des intentions de céder sa marque aux groupes LVMH et Red Bull.

Aésio mutuelle conservera sa place de sponsor principal sur les maillots de l’équipe première féminine. Le groupe est aussi un partenaire majeur de l’AS Saint-Etienne, anciennement à l’avant du maillot des Verts et qui a prolongé trois ans le mois dernier, sa collaboration avec le club stéphanois.