ASSE: Trois ans de plus pour un sponsor des Verts

L’ASSE poursuit la collaboration avec le groupe Aésio.

L’ASSE peut compter sur un réseau de sponsors fidèles. Après l’historique, le groupe Casino, annoncé hier jeudi, le club stéphanois officialise ce vendredi l’extension de son partenariat avec le groupe Aésio. Ensemble depuis 2005, l’assureur fut anciennement un commanditaire majeur à l’avant du maillot des Verts.

Bientôt deux décennies d’union entre l’ASSE et Aésio

« Aésio Mutuelle soutient notre club et accompagne toutes nos équipes depuis 2005 ! C’est un vrai plaisir et une réelle fierté pour l’AS Saint-Étienne de voir ce partenariat se prolonger », se réjouit le président du club, Ivan Gazidis, par communiqué. « De l’école de football masculine et féminine aux joueurs et joueuses professionnels en passant par les jeunes du Centre de formation et notre équipe de Foot-Fauteuil qu’elle a contribué à créer, Aésio Mutuelle est un partenaire historique de l’ASSE. Ses valeurs cardinales : solidarité, engagement et proximité correspondent aux fondements même de notre identité. »

Un nouveau bail signé trois ans

L’assureur soutient toutes les catégories, de l’équipe professionnelle masculine et féminine aux jeunes talents du centre de formation, en passant par les écoles de football et la section foot-fauteuil via la fondation Coeur Vert qu’il a cofondé avec le club. Le nouveau bail signé porte sur les trois prochaines saisons.

