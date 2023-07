Le Barça lorgne Wall Street pour son business digital

L’activité numérique du Barça pourrait entrer en bourse.

Le FC Barcelone envisage de faire son entrée sur le marché boursier avec son activité numérique, regroupée sous la société Barça Media. Le club catalan serait en pourparlers pour fusionner cette filiale avec une société d’acquisition à vocation spécifique (Spac) soutenue par la société suisse de capital-risque Mountain Partners, selon le journal Expansión.

L’activité numérique du Barça bientôt sur la place boursière

Si l’opération se concrétise, la filiale digitale de l’entité présidée par Joan Laporta serait cotée au Nasdaq, l’un des indices phares de Wall Street. L’introduction en bourse est prévue pour le dernier trimestre de l’exercice, car Mountain Partners doit maintenant effectuer une évaluation de l’entreprise de l’activité de Barça Media, puis suivre toutes les procédures habituelles des Spac.

La société valorisée au milliard d’euros

Après l’accord entre les parties, les actionnaires actuels de Barça Media conserveraient une participation d’environ 80%, tandis que les investisseurs de la Spac détiendraient les 20% restants. La valorisation de la société se situerait autour du milliard d’euros. Sous l’égide de Barça Media se trouve l’ensemble de l’activité numérique de l’entité catalane, ainsi que les actifs blockchain ; les NFT. Une partie de cette dernière branche d’activité a été incluse dans les accords de vente de 24,5% de la société Barça Vision actuelle à Socios.com, pour 100 millions d’euros et de 24,5% à Orpheus, une société dirigée par Jaume Roures (le patron de Mediapro), pour 100 millions d’euros supplémentaires.

Réduire le salaires pour améliorer la situation financière

Le club blaugrana explore plusieurs opérations pour améliorer sa situation financière, notamment en réduisant de 170 millions d’euros son investissement dans l’Espai Barça, passant de 1,1 milliard d’euros à 930 millions d’euros. De plus, il envisage de réduire de 30% la masse salariale de la section de basketball, ce qui représenterait une diminution de jusqu’à 27 millions d’euros.

des recettes du sponsoring records pour le FC Barcelone

Le club a néanmoins enregistré des revenus commerciaux de 154,8 millions d’euros pour la saison 2022-2023, soit 18% de plus que le montant budgété en début de saison. Les principaux générateurs de revenus pour le club ont été les sponsors. Le Barça a généré 97,6 millions d’euros de revenus grâce à des contrats de sponsoring, avec la signature de vingt nouveaux contrats. Parmi les nouveaux sponsors du club, on note Spotify, qui a acquis les droits de naming du stade et est devenu le premier partenaire principal de l’histoire du club.