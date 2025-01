RC Lens. Une chaude piste du RCL signe avec les agents de Dani Olmo

Ils ont bien du travail sur les bras, les représentants sportifs du milieu de terrain offensif du FC Barcelone, Dani Olmo. Entre l’imbroglio juridique qui implique leur poulain et la gestion des affaires courantes de ce mercato de l’hiver, pour les autres joueurs sous contrat, l’agence vient d’annoncer en cette fin de mois de décembre, l’arrivée en son sein d’Andrija Bulatovic.

Jeune milieu offensif monténégrin du Buducnost Podgorica, il rejoint Niagara Sports Company, société madrilène spécialisée dans l’accompagnement des footballeurs, dans leur carrière sportive, commerciale pour les sponsors ou de services de conciergerie. C’est elle qui gère les droits de Dani Olmo, de même que ceux de l’ancien du Stade Rennais, Lovro Majer, du champion de France 2017 avec l’AS Monaco, Tiemoué Bakayoko ou encore de l’attaquant espagnol, Alvaro Morata.

Et c’est donc elle qui discute en ce moment de l’avenir d’Andrija Bulatovic. Un futur que le jeune homme pourrait conjuguer en Ligue 1 française avec le RC Lens, à en croire les récentes informations de Fabrizio Romano qui évoque des négociations autour d’une indemnité de transfert de l’ordre de 2 millions d’euros.

🚨🟡🔴 EXCL: RC Lens are closing in on deal to sign 17 year old talent Andrija Bulatovic from Podgorica for fee around €2m package.

Dinamo Zagreb were also in talks for Bulatovic but RC Lens convinced the 2006 born midfielder.

Deal now at final stages. 🇲🇪 pic.twitter.com/qcmECnQxOZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2024