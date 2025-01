A l’amortissement, combien l’OM doit vendre Lirola cet hiver ?

Vers un départ de Lirola cet hiver ?

Placé sur la liste des transferts depuis cet été, cela fait plus de deux ans que Pol Lirola n’est plus vraiment inclus dans le projet sportif de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit espagnol a passé les deux saisons précédentes en prêts, une première fois à Elche en Espagne, une suivante à Frosinone, en Italie.

Placé sur la liste des transferts par l’OM

L’Italie, c’est delà que Lirola a été recruté par le club phocéen sur la fin du marché des transferts de l’été 2021. A l’époque en provenance de la Fiorentina et contre une indemnité estimée à treize millions d’euros. Avec l’OM, le joueur de 27 ans s’est engagé sur un contrat long de cinq ans. Sur ce mois de janvier 2025, il lui reste un an et demi d’ici à son terme, fié au 30 juin 2026.

L’équivalent de l’estimation de sa valeur du moment

Cela suppose donc qu’à l’amortissement de l’indemnité de son transfert sur les années de son contrat, Pol Lirola vaut pour l’Olympique de Marseille cet hiver, l’équivalent de 3,9 millions d’euros. C’est justement l’estimation de sa valorisation marchande du moment par la plateforme Transfermarkt, à 4 millions d’euros.