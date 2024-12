Liverpool: Les salaires des Reds cette saison 2024-2025

A Liverpool, l’effectif est sensiblement resté le même cette saison. La grille des salaires aussi.

Sur le fond de son collectif, le Liverpool FC n’a pas fondamentalement changé cette saison 2024-2025 sur la précédente. Les cadres, Alisson dans les buts, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold en défense ou Mohamed Salah en attaque sont tous restés. Et ils appartiennent tous les quatre aux plus gros salaires du vestiaire des Reds.

Les cadres les mieux payés des Reds sont restés cette saison

Si l’effectif est demeuré le même, un bouleversement profond est venu chambouler le club, avec le départ de Jürgen Klopp et l’arrivée d’Arne Slot pour lui succéder. Au rayon des arrivées, l’équipe s’est renforcée de la présence de l’ailier Federico Chiesa qui a signé pour quatre ans, à 9,3 millions d’euros bruts hors primes la saison, et du gardien Giorgi Mamardashvili, mais ce dernier n’a fait qu’un bref passage par l’Angleterre pour y signer son contrat, avant de retourner en prêt à Valence, d’où il a été recruté.

Liverpool a deuxième masse salariale la plus épaisse du football anglais

Aux dernières données connues, au terme de l’exercice comptable 2023, le Liverpool FC avait une masse salariale de 445 millions d’euros. Elle est peu ou prou restée proche depuis et la deuxième plus élevée du football britannique, entre les deux clubs de Manchester ; devant United à 400 millions d’euros et derrière City à presque 500 millions d’euros. Il n’y a plus qu’un seul joueur français dans l’équipe des Reds cette saison : le défenseur international Ibrahima Konaté qui gagne l’équivalent de 4,3 millions d’euros bruts par an.

Les salaires des joueurs de Liverpool cette saison 2024-2025

Mohamed Salah = 21,6 M€

Virgil van Dijk = 13,6 M€

Trent Alexander-Arnold = 11,1 M€

Alisson = 9,3 M€

Alexis Mac Allister = 9,3 M€

Ryan Gravenberch = 9,3 M€

Federico Chiesa = 9,3 M€

Darwin Nunez = 8,7 M€

Diogo Jota = 8,7 M€

Dominik Szoboszlai = 7,4 M€

Cody Gakpo = 7,4 M€

Andrew Robertson = 6,2 M€

Joe Gomez = 5,3 M€

Konstantinos Tsimikas = 4,6 M€

Ibrahima Konaté = 4,3 M€

Luis Diaz = 3,4 M€

Wataru Endo = 3,1 M€

Harvey Elliott = 2,5 M€

Jarell Quansah = 0,9 M€

Curtis Jones = 0,9 M€

Caoimhin Kelleher = 0,6 M€

Conor Bradley = 0,6 M€

Vitezslav Jaros = 0,4 M€