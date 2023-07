Le FC Barcelone bat un record sur les revenus du sponsoring

Le FC Barcelone a généré 154,8 millions de revenus du sponsoring de sa saison 2022-2023. Un record.

Le FC Barcelone a clôturé la saison 2022-2023 avec des revenus commerciaux atteignant 154,8 millions d’euros, en augmentation de 18% par rapport au budget initial, selon un communiqué du club. Cette hausse record des partenariats du sponsoring est notamment le fait des revenus générés par le Spotify Camp Nou, qui a rapporté 97,6 millions d’euros de recettes au cours de la saison. C’est la première fois dans l’histoire du Barça qu’il y a eu plus d’un million de billets vendus pour assister aux matchs de l’équipe masculine première.

Des recettes en hausse pour toutes les sections du FC Barcelone

L’équipe féminine du Barça et la section de basketball ont également joué un rôle clé dans cette dynamique positive. L’équipe d’Alexia Putellas a enregistré des recettes de vente de billets s’élevant à 2,7 millions d’euros pour les matchs au Stade Johan Cruyff, soit plus du double de la saison 2018-2019. De son côté, l’équipe entraînée par Šarūnas Jasikevičius a réalisé un chiffre d’affaires record de 4,5 millions d’euros dans cette catégorie. Le Musée du club, récemment relocalisé et en fonctionnement pendant les travaux de rénovation du Spotify Camp Nou, a clôturé la saison avec des chiffres sans précédent, atteignant 42 millions d’euros.

Le partenariat avec Spotify stimule les revenus commerciaux

Les principaux contributeurs aux revenus des Blaugrana ont été les sponsors. Principalement Spotify en tant que premier partenaire principal de l’histoire du club, ayant acquis les droits de naming du stade. Mais également des marques telles que Bimbo, Herno ou Whitebit, tandis que des renouvellements de contrat ont été réalisés avec ScotiaBank et Stanley, entre autres. Au cours de la saison 2022-2023, six nouveaux accords de sponsoring d’une valeur de 36 millions d’euros ont été conclus, qui entreront en vigueur la saison prochaine, notamment des alliances avec Ambilight TV et PRIME.

Le Barça souhaite néanmoins réduire les salaires

Les Barça Store ont également enregistré une augmentation des ventes dans les magasins physiques de 54% par rapport à la saison précédente. Dans le domaine du commerce électronique, les ventes ont augmenté de 47% par d’un exercice à l’autre, et les ventes de vêtements pour femmes ont triplé. Ces chiffres records contrastent avec la réduction de 30% de la masse salariale que le club envisage de réaliser dans la section de basketball, avec une diminution allant jusqu’à 27 millions d’euros. Le départ de Nikola Mirotic, qui avait un salaire d’environ onze millions d’euros par saison, ainsi que celui de Sarunas Jasikevicius, avec un salaire annuel de 3,7 millions d’euros, s’inscrit dans cette démarche.

Au niveau global, la section de basketball ne sera pas la seule à ressentir cette réduction. Le vice-président économique du Barça, Eduard Romeu, a déclaré le 22 juin dernier que « l’objectif est de réduire la masse salariale du Barça de 180 millions d’euros ».