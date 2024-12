OM. A l’amortissement, combien l’OM doivent vendre Bamo Meïté cet hiver ?

Partira, partira pas de l’OM cet hiver, le défenseur Bamo Meïté ?

Dans la perspective de pouvoir se renforcer cet hiver, l’Olympique de Marseille espère vendre des joueurs, pour tout à la fois contrôler la masse salariale et enregistrer des indemnités sur les départs occasionnées. Contraint à jouer un rôle de doublure, Bamo Meïté n’entre pas cette saison dans les plans du coach Roberto De Zerbi.

Avec le défenseur axial de 23 ans, il n’est pas forcément question d’une cession sèche, son potentiel pourrait lui valoir de revenir en grâce dans les petits papiers du stratège italien, s’il peut trouver du temps de jeu ailleurs, pour finir la saison. Si toutefois il doit parti en janvier, à l’amortissement de son transfert depuis Lorient vers l’OM, il faudrait qu’il soit cédé à 5,75 millions d’euros.

Un an en prêt plus une option d’achat levée par l’OM

Cele prenant en compte l’indemnité payée pour le recruter, plus celle du prêt d’un an précédent son arrivée définitive à Marseille, rapporté à la durée totale de son contrat. C’est-à-dire un million pour le prêt, plus 10,5 millions l’option d’achat dilués sur la saison en prêt et les quatre ans de son contrat signé par la suite en 2024.

Montpellier compterait parmi les clubs intéressés pour le recruter mais le club de La Paillade ne pourra proposer qu’un prêt. A voir quelles seront les souhaits du staff de l’Olympique de Marseille au mois de janvier.