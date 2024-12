En plein boxing day, voilà les prédictions du classement final de la Premier League anglaise.

On ne se lassera jamais du « boxing day », cet événement né de l’autre côté de la Manche qui consiste à jouer au football quand d’autres observent la trêve des confiseurs. Entre deux bouchées de dinde et de saumon, les fans anglais adorent ces matchs au couteau, qui parfois décident de l’issue finale de la saison.

En l’espèce, chez les bookmakers britanniques, les forces vives du moment seront les mêmes à la fin du championnat. A savoir que les Reds de Liverpool ne devraient pas fléchir pour ajouter un nouveau titre, dans une vitrine à trophée déjà bien garnie. Premiers ils sont actuellement, avec un point d’avance sur Chelsea, premiers ils devraient donc rester à l’arrivée.

En revanche, les Blues pourraient chuter d’une place, eux qui font un retour remarquable au premier plan de l’élite anglaise. C’est Arsenal qui en profiterait pour doubler tout à la fois Chelsea et Nottingham Forest, l’équipe surprise de cette première moitié de saison.

Liverpool champion, Manchester City remonte tandis que Southampton, Leicester et Ipswich sont relégués

La descente aux enfers devraient aussi prendre fin à Manchester City, si les prédictions des opérateurs sont exactes. Cela ne suffira toutefois pas pour conserver le titre, mais au moins pour disputer une prochaine campagne de Ligue des champions.

En fond de classement, ça ne sent pas bon pour Southampton, dernier en ce lendemain de Noël et annoncé dernier au terme du championnat. Avec les Saints, Leicester et Ipswich, sont annoncés dans la charrette des équipes relégables. rendez-vous au dimanche 25 mai à la dernière journée, pour voir à quelques points les prédictions disent vrai.

Ce que sera le classement final en Premier League selon les bookmakers *

Liverpool = 1,84

Arsenal = 4,54

Chelsea = 7,55

Manchester City = 40,27

Nottingham Forest = 240,28

Newcastle = 334,11

Aston Villa = 355,25

Tottenham = 449,55

Manchester United = 512,27

Bournemouth = 526,14

Brighton = 558,73

Fulham = 1150,82

Brentford = 1485,83

Crystal Palace = 1500,82

West Ham = 1519,34

Wolverhampton = 2168,45

Everton = 2834,08

Ipswich = 3277,89

Leicester = 3277,89

Southampton = 3647,89

