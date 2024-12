ASSE, Stade Rennais, Ntep. L’évolution de sa valeur en carrière sur le mercato

Fin de carrière pour Paul-Georges Ntep. – @ASSE

Des fulgurances en début de carrière et une suite plus délicate jusqu’au terme de sa carrière, annoncé ce jeudi 26 décembre sur les ondes de France Bleu Armorique. Telle est la trajectoire de Paul-Georges Ntep, depuis ses débuts fulgurants avec l’AJ Auxerre puis le Stade Rennais, à la fin à Hô Chi Minh-Ville, en Chine.

Sans club depuis le printemps dernier, l’ailier international français à deux reprises et quatre avec le Cameroun a fait le choix, à 32 ans, de ranger définitivement les crampons. Il dit avoir de nouveaux projets entrepreneuriaux. La carrière de Ntep est parti très vite. Très fort. Il se fait remarquer avec Auxerre en Ligue 1, puis confirme au Stade Rennais avant de partir en Allemagne à l’hiver 2017, contre une indemnité de 5 millions d’euros. La plus chère payée pour le recruter.

Jusqu’à 10 M€ de valorisation estimée sur le marché des transferts

La suite sera plus délicate. Entre blessures et mauvais choix sportifs, il passera à l’AS Saint-Etienne, l’EA Guingamp, Kayserispor en Turquie ou Boavista au Portugal, jusqu’à la Chine pour conclure. C’est avec le Stade Rennais qu’il a atteint très vite (à 22-23 ans), le pic de valorisation de sa carrière.

Jusqu’alors ascensionnelle, jusqu’à 10 millions d’euros au mieux de l’estimation faite pour lui par Transfermarkt, elle déclinera par la suite régulièrement. Ce jeudi, alors que se profilait le mercato de l’hiver, il était encore coté à 200 000 euros. Mais ça, c’était avant qu’il se retire…

