Les 10 meilleures audiences du sport mondial en 2024 avec 2 événements français sur le podium

2024 était une année particulièrement riche en offre sportive.

L’année 2024 a marqué un nouveau record d’audiences pour le sport mondial, avec l’Euro 2024 en tête d’affiche. La compétition européenne s’est imposée comme l’événement sportif le plus regardé de l’année avec une audience cumulée de plus de 5 milliards de téléspectateurs, dépassant largement les Jeux Olympiques de Paris qui ont rassemblé plus de 3 milliards de suiveurs. Le Tour de France complète le podium, il est aussi le premier des événements sportifs annuels.

Le football a dominé le classement avec quatre événements dans le top 10. Outre l’Euro, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) s’est classée 7ème, suivie par la Ligue des Champions en 8ème position et la Copa América en 9ème place. La CAN 2024, organisée en Côte d’Ivoire, a créé la surprise en atteignant une audience cumulée de 1,4 milliard de téléspectateurs. La demi-finale opposant le Nigeria à l’Afrique du Sud a établi un record avec 10,3 millions de téléspectateurs uniques. Sur les réseaux sociaux, le tournoi a généré 2,1 milliards d’interactions, dont 3,1 milliards de vues sur TikTok et 12,5 millions sur Instagram.

Le football sport dominant. Même face aux Jeux Olympiques

La Ligue des Champions de l’UEFA a culminé avec sa finale à Wembley, totalisant plus de 450 millions de téléspectateurs. La compétition a généré 3,3 milliards d’interactions sur les réseaux sociaux, avec une moyenne de 3,62 millions de téléspectateurs par match aux États-Unis.

La Copa América 2024, organisée aux États-Unis, a également connu un succès notable. Au Brésil, l’audience a bondi de 82% par rapport à l’édition 2021, atteignant 84,6 millions de téléspectateurs. En Argentine, la demi-finale contre le Canada a rivalisé avec les audiences de la finale de la Coupe du monde 2022.

Cette hiérarchie des audiences confirme la domination européenne dans le paysage sportif mondial, tout en soulignant la montée en puissance des compétitions africaines et la consolidation des tournois sud-américains.