La course au Ballon d’or 2025 est lancée. Mais la ligne d’arrivée est encore loin.

En l’absence du tenant du titre Rodri, victime d’une rupture des ligaments croisés, Vinicius Jr fait figure de grand favori pour le Ballon d’Or 2025. L’ailier brésilien du Real Madrid, dauphin en 2024, est crédité d’une cote de 5,00 par les bookmakers.

Derrière lui, un trio se détache avec une cote de 6,00 : le prodige barcelonais Lamine Yamal, l’Égyptien Mohamed Salah et Kylian Mbappé. L’absence de Rodri pourrait rebattre les cartes dans une compétition qui s’annonce particulièrement ouverte. Kylian Mbappé, qui en fait un objectif de sa carrière, a pris du retard à l’allumage, mais ses récentes performances augurent de mieux de sa part.

Cette fois c’est la bonne pour Vinicius Jr ?

C’est aussi l’impression jusqu’ici laissée par Jude Bellingham, si rayonnant il y a un an à pareille époque. Il était alors le favori des bookmakers. Aujourd’hui, il est plus en recul à la conte de 13. Erling Haaland lui aussi, souffre de la faiblesse actuelle de son Manchester City. L’attaquant norvégien est à l’image de son club, moins fringant sur le terrain et dans ses statistiques. Il n’en reste pas moins un client sérieux pour le titre.

Il reste encore une grosse dizaine de mois d’ici à la révélation finale, normalement fixée au mois d’octobre 2025. D’ici là, tout peut se passer.

Ce que sera le classement final du Ballon d’or 2025 selon les bookmakers

1. Vinícius Júnior = cote de victoire à 5,00

2=. Lamine Yamal = 6,00

2=. Mohamed Salah = 6,00

2=. Kylian Mbappé = 6,00

5. Erling Haaland = 9,00

6. Robert Lewandowski = 11,00

7. Jude Bellingham = 13,00

8. Raphinha = 15,00

9. Harry Kane = 17,00

10. Cole Palmer = 21,00

11=. Phil Foden = 34,00

11=. Jamal Musiala = 34,00

13. Bukayo Saka = 41,00

14=. Florian Wirtz = 51,00

14=. Kevin De Bruyne = 51,00

14=. Rodrygo = 51,00