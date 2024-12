ASSE. Salaire, valorisation, les chiffres de Dimitri Payet sur ce mercato

Vers un retour de Dimitri Payet en Ligue 1 ? L’ASSE y penserait.

C’est la surprenante rumeur du jour, que l’on se gardera de commenter sur le fond, mais dont on va analyser la forme. A savoir les chiffres qui entourent l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille. Sans savoir le niveau de véracité de l’information, le journaliste João Van Boysen évoque l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Dimitri Payet.

Celle des Verts, mais aussi du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2 et d’équipes, de la MLS d’un côté et la Liga MX d’un autre. Il assure aussi que Vasco, où Dimitri Payet est sous contrat, ne serait pas trop difficile à convaincre. C’est qu’autant le milieu offensif de 37 ans n’a plus grande valeur sur le marché des transferts, au sens financier du terme, autant son salaire pèse sur la masse des joueurs de son club brésilien.

Une valorisation à la baisse, mais un salaire qui compte pour Vasco

Question valorisation, la cote de Dimitri Payet oscille désormais entre le demi et le million d’euros. Vasco l’a recruté en 2023, après que l’OM et son joueur ont résilié d’un commun accord la dernière année de contrat. C’est aussi en résiliant avec quelques mois d’avance sur l’échéance finale que l’international français pourrait être libéré sur ce mois de janvier.

Avec Vasco, il s’est engagé sur un contrat de deux ans au terme du mois de juin 2025, en contrepartie d’un salaire estimé à 185 000 euros brut mensuels. C’est beaucoup pour le promu stéphanois mais pas insurmontable, selon si les envies du joueur et celle de l’AS Saint-Etienne sont clairement orientées dans le même sens.