PSG. Le Van c’est fini, un nouvelle fusée à 400 000€ pour Achraf Hakimi

Achraf Hakimi a troqué le Van et son chauffeur pour une Ferrari.

Il en avait pris l’habitude, en faisant comme son « copain d’avant », Kylian Mbappé, quand Achraf Hakimi pointait à l’entraînement du Paris SG, à l’époque encore au Camp des loges, c’était à bord d’un Van sombre aux vitres teintées, avec chauffeur privé pour se déplacer. Mais ça, c’était avant…

Avant Hakimi se déplaçait en Van. Mais ça, c’était avant…

Car le défenseur international, récent vice Ballon d’or africain 2024, a un nouveau bolide pour se déplacer. Plutôt du genre musclé étant une Ferrari Purosangue, soit la version SUV du constructeur au cheval cabré. C’est une concurrente à l’Urus de Lamborghini si cher à la majorité des footballeurs ayant les moyens de se le payer. Au Paris Saint-Germain, le gardien Gianluigi Donnarumma notamment en possède un en orange, Lucas Hernandez également, dans un noir plus sobre.

Le SUV de Ferrari plutôt que le plus répandu Urus du concurrent Lamborghini

Sobre est aussi la couleur de la Ferrari d’Hakimi, un gris qui tranche avec la bestialité du modèle. Poussée par un moteur V12, la Purosangue avale le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et taquine une vitesse maximale de 312 km/h. Il faut compter aux environs de 400 000 euros pour ce modèle, mais bien souvent plus selon les options et personnalisations choisies par chacun.