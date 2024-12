Les 20 clubs qui ont gagné le plus de followers en 2024

Soutenu par une nouvelle victoire en Ligue des champions, le Real Madrid a encore accentué son avance au classement des clubs de foot qui comptent le plus de followers.

L’hégémonie des clubs espagnols sur les réseaux sociaux ne se dément pas en 2024. Le Real Madrid, déjà leader mondial en termes de communauté digitale, creuse encore l’écart avec une progression spectaculaire de 44,5 millions de nouveaux abonnés. Le club merengue franchit ainsi la barre symbolique des 447 millions de followers, tous réseaux confondus, soit une croissance de 11% sur l’année.

Cette domination ibérique se confirme avec ses rivaux historiques. Le FC Barcelone et l’Atlético Madrid complètent le podium, avec respectivement 23,8 et 18 millions de nouveaux fans, selon les données récoltées par Football benchmark, sur la période du 17 décembre 2023 au même jour de cette année. La performance des Colchoneros est particulièrement remarquable : le club madrilène affiche une progression de 34%, portant sa communauté totale à 71,3 millions d’abonnés.

La Liga domine, la Ligue 1 s’illustre par son absence

Plus surprenant, des clubs plus modestes tirent leur épingle du jeu. En Liga Adelante (2e division d’Espagne), Cadix réalise la plus forte progression avec une hausse de 64% de sa base de fans, atteignant 15,1 millions de followers. Hors d’Espagne, le Bayer Leverkusen se distingue avec une augmentation de 52%, culminant à 14 millions d’abonnés. Il n’y a en revanche aucun club de la Ligue 1 dans le top 20 de l’année, pas même le PSG qui a pourtant connu une croissance conséquente les saisons précédentes.

La Liga confirme sa vitalité digitale avec les performances notables du Real Betis et de la Real Sociedad. Les deux formations ont enregistré une croissance identique de 45%, portant leurs communautés respectives à 18,2 et 20,5 millions de followers.