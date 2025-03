Les sponsors de Manchester City cette saison 2024-25 et ce qu’ils rapportent

Manchester City peut compter sur le soutien de partenaires commerciaux allant de l’internationale à des contributions plus locales.

Pour la saison 2024-25, le club de Manchester City s’entoure d’une vaste sélection de sponsors, confirmant son pouvoir d’attraction mondial. Ces partenariats, variés et nombreux, couvrent autant les équipes masculines que féminines et s’étendent aux réseaux numériques du club, offrant une visibilité internationale à chaque sponsor. Cette stratégie, déployée sur les maillots, stades et équipements d’entraînement, continue de renforcer la marque de Manchester City sur tous les fronts. Les collaborations commerciales rapportent près de 400 millions d’euros annuels aux Citizens, qui sont les cinquièmes en Europe à générer le plus de revenus de ce secteur.

Etihad et Puma les sponsors les plus premium de Manchester City

Certains partenariats s’ancrent dans la durée, à l’image d’Etihad Airways, sponsor principal du club depuis 2011. Au-delà de l’affichage sur les maillots, la compagnie aérienne a donné son nom au stade. Le partenariat, cependant, reste parfois sujet à controverse en raison de débats financiers. Côté équipement sportif, Puma assure la conception des tenues depuis 2019, avec un contrat ambitieux de 650 millions de livres couvrant également les clubs frères de Manchester City dans divers pays.

Les nouveaux horizons technologiques attirent également de grands noms. Par exemple, OKX, plateforme d’échange de cryptomonnaie, s’impose sur les manches des maillots, tandis qu’EA Sports accompagne Manchester City dans l’univers du gaming. D’autres sponsors de longue date comme Asahi Super Dry et Nissan exploitent leur partenariat pour des engagements auprès des supporters.

Expansion du club dans la sphère numérique et durable

La digitalisation est un axe stratégique fort. Sony et Quidd participent à des projets numériques immersifs, développant un espace virtuel pour les fans dans le métavers. D’autres partenariats explorent des thématiques sociétales, comme Xylem qui sensibilise aux défis mondiaux de l’eau, et JinkoSolar, promouvant les énergies renouvelables au sein des installations du club.

Un réseau de partenariats au niveau régional

Les sponsors régionaux jouent un rôle clé dans des marchés ciblés. Par exemple, Kellogg’s s’associe aux équipes masculines et féminines pour des activations les jours de match, tandis qu’ABeam Consulting renforce la notoriété du club au Japon. Enfin, Noon.com et Yili Group connectent la marque Manchester City aux marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est, illustrant la portée mondiale de l’équipe.

Avec des accords stratégiques s’étendant sur divers continents et secteurs d’activité, Manchester City continue de construire un réseau global de partenaires, consolidant son image de club pionnier, aussi bien dans le football que dans la sphère commerciale.