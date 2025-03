Le salaire des arbitres de la Bundesliga en 2025

Jusqu’à près de 200 000 euros annuels pour un arbitre de la Bundesliga.

En Allemagne, le job d’arbitre est financièrement un bon boulot pour ceux de la Bundesliga. Peut-être même le meilleur en Europe, à une condition quand même et non des moindres : mieux vaut pratiquer. Et beaucoup. C’est en effet de l’autre côté du Rhin que la prime au match des référés est la plus élevée comparé à tous les proches voisins européens, selon des données publiées par la Gazzetta dello Sport.

Un arbitre central qui officie le temps d’un match de Bundesliga reçoit 5 800 euros, c’est cinq fois et demi plus que leurs pairs de la Premier League anglaise. Mais le revers de la médaille, c’est la part fixe commune à tous les hommes en noir, elle est de 87 000 euros. Ce qui n’en est pas moins supérieur à ceux de nôtre Ligue 1.

Au final, les directeurs du jeu en Allemagne approchent les 194 000 euros brut la saison, sur une moyenne d’une vingtaine de rencontres de championnat. Ça n’en fait pas les plus payés du Big 5 européen, les devancent ceux de la Liga en Espagne.

Ici aussi, en Bundesliga, les meilleurs officient les soirs de coupes européennes avec la possibilité d’accroître un peu plus encore leurs revenus personnels.