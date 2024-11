Le co-propriétaire du RC Strasbourg lorgne une nouvelle franchise sportive

Todd Boehly souhaite entendre son portefeuille de franchises sportives.

Le copropriétaire de Chelsea FC et du RC Strasbourg Alsace ne compte pas s’arrêter au football. Todd Boehly, l’homme d’affaires américain qui a racheté le club londonien en 2022 puis celui de la Ligue 1 un an plus tard, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa conquête du sport britannique en visant cette fois-ci le cricket.

Selon Sky News, l’entrepreneur milliardaire s’est associé à Jonathan Goldstein, membre du conseil d’administration de Chelsea, pour acquérir une participation importante dans la franchise London Spirit, basée au mythique stade de Lord’s. Cette équipe, qui évolue dans le championnat « The Hundred », représente l’une des franchises les plus prestigieuses du cricket anglais.

Une franchise de cricket après Chelsea et le RC Strasbourg ?

La bataille pour le rachat s’annonce intense. Parmi les candidats figurent plusieurs poids lourds du sport mondial : Sanjiv Goenka, propriétaire des Lucknow Super Giants de l’IPL, les propriétaires des Chennai Super Kings, la famille Ambani, et possiblement les Glazer, actionnaires majoritaires de Manchester United.

Cette opération s’inscrit dans un contexte plus large de valorisation des huit franchises du championnat « The Hundred », estimées collectivement à plus de 600 millions de livres sterling (715 M€). La franchise London Spirit, considérée comme la plus chère, cristallise particulièrement l’attention des investisseurs.

Cette vente orchestrée par Raine Group – le même cabinet qui avait géré la cession de Chelsea – représente un enjeu majeur pour le cricket anglais. Les retombées financières devraient bénéficier au développement du sport amateur, aux dix-huit comtés professionnels et au MCC, propriétaire de Lord’s. Pour Boehly, cette potentielle acquisition marquerait une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion dans le sport britannique, alors même que des rumeurs de tensions avec son associé Behdad Eghbali circulent.