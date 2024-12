OL. Le Groupama Stadium va-t-il bientôt changer de nom ?

Faudra-t-il renommer le Groupama Stadium de l’OL ? Le partenariat prend fin dans sept mois.

Il est né « Parc OL », a également pris le nom de « Stade des lumières », mais depuis son inauguration en janvier 2016, quelques mois avant que la France accueille l’Euro de football, il est connu par son naming : le Groupama Stadium. La compagnie d’assurance a eu le nez creux de s’associer dès le début à l’écrin de l’Olympique Lyonnais, car la marque est désormais indissociable de l’enceinte dans l’imaginaire collectif des suiveurs du football français.

Le naming du Groupama Satdium touche à sa fin sept mois

Mais les choses pourraient évoluer d’ici quelques mois, car le contrat de sponsoring titre du stade arrive à terme, au 31 juillet de l’année 2025 qui se profile. Il a été prolongé mi-décembre il y a trois ans, l’accord prévoyant en plus selon le communiqué publié à l’époque, des « droits et avantages marketing associés ainsi que d’un dispositif « Mon assurance spéciale OL by Groupama » ».

Un partenariat à près de 7 M€ annuels pour les Gones

Ce partenariat entre le club rhodanien et l’assureur rapporte près de 6,9 millions d’euros annuels au bénéfice de l’Olympique Lyonnais. C’est le contrat de naming de stades le plus cher du football français et dans le top 15 international. Autrement qu’avec l’équipe des Gones, Groupama est connu pour son engagement dans l’univers du cyclisme associé à la formation française Groupama-FDJ qui évolue sur le circuit World Tour.