OM, OL. Les 35 naming de stades les plus chers du football

Le groupe Orange donne son nom au stade Vélodrome où joue l’Olympique de Marseille.

Pour 10 millions d’euros annuels et sur dix ans, le stade de l’Atlético Madrid a récemment changé son nom, du Wanda Metropilaton au Riyadh Air Metropolitano qu’il s’appelle désormais, en vertus du nouveau contrat de naming signé avec la compagnie aérienne nationale d’Arabie Saoudite.

C’est le double environ du précédent partenaire titre du club espagnol qui entre ainsi dans le top 10 des meilleurs contrats de naming de stade de football. A plus large échelle du top 35, deux clubs français sont présents. Il y d’abord l’Olympique de Marseille, qui a le nom de son stade fétiche, le Vélodrome, accolé à l’opérateur téléphonique Orange. Il vaut 2 millions d’euros annuels mais il n’est pas au bénéfice de l’OM, qui n’est pas propriétaire de son écrin.

L’OM et l’OL sont classés, mais le naming rapporte à l’un et pas l’autre

Au contraire de l’autre club français classé qu’est l’Olympique Lyonnais. Son partenariat reconduit avec l’assureur Groupama lui rapporte 6,9 millions d’euros par an. Mais il devra bientôt être rediscuté, car il s’achève en 2025.

La pratique du naming gagne du terrain dans le football, car elle offre de nouveaux leviers de financements aux clubs qui ont leur propre stade, ou au collectivité quand elles en sont les propriétaires. Jusqu’à près de 30 millions d’euros, pour ce qui concerne le partenariat – il est vrai singulier , du Bayer Leverkusen, le club qui compte le géant de la pharmaceutique Bayer comme actionnaire et sponsor titre dans le nom de l’équipe.

De grands clubs n’ont pas encore cédé au naming. Il se dit que Manchester United pourrait prochainement y venir dans le cadre s’il rénove ou reconstruit Old Trafford. Plus largement, tout nouveau stade qui se construit et aujourd’hui majoritairement associé à une marque. Le PSG qui pense à partir du Parc des Princes, n’y fera probablement pas exception s’il bâti sa propre enceinte.

Les 35 naming de stades les plus chers du football

35. Leicester (Power Horse Stadium) = 1,2 M€/an

34. Gamba Osaka (Gamba Osaka Panasonic) = 1,2 M€/an

33. Celta de Vigo (Abanca Balaídos) = 1,4 M€/an

32. Real Sociedad (Reale Arena) = 1,5 M€/an

31. VfL Wolfsbourg (Volkswagen Arena) = 2 M€/an

30. Olympique de Marseille (Orange Vélodrome) = 2 M€/an

29. AEK (Opap Arena) = 2 M€/an

28. PSV (Philips Stadium) = 2,3 M€/an

27. Palmeiras (Allianz Parque) = 2,6 M€/an

26. River Plate (Estadio Mâs Monumental) = 2,6 M€/an

25. Corinthians (Neo Química Arena) = 2,8 M€/an

24. RB Leipzig (Red Bull Arena) = 3 M€/an

23. Inter Miami (Chase Stadium) = 3,5 M€/an

22. FC Cologne (Rhein Energie) = 4,5 M€/an

21. Al Nassr (Al Awwal Park) = 4,6 M€/an

20. Eintracht Francfort (Commerzbank Arena) = 5,4 M€/an

19. TSG 1899 Hoffenheim (Rhein-Neckar-Arena) = 5,5 M€/an

18. São Paulo FC (MorumBis) = 5,9 M€/an

17. Schalke 04 (Veltins Arena) = 6 M€/an

16. Real Salt Lake (America First Stadium) = 6.1 M€/an

15. New England Revolutions (Gilette Stadium) = 6,4 M€/an

14. LA Galaxy (Dignity Health Sports) = 6,4 M€/an

13. Besiktas (Tupras Stadium) = 6,6 M€/an

12. Olympique Lyonnais (Groupama Stadium) = 6,9 M€/an

11. Arsenal (Emirates Stadium) = 6,9 M€/an

10. Fenerbahçe (Ulker Stadium) = 8,3 M€/an

9. Los Angeles FC (BMO Stadium) = 9,2 M€/an

8. VfB Stuttgart (Mercedes Benz-Arena) = 10 M€/an

7. Atlético Madrid (Riyadh Air Metropolitano) = 10 M€/an

6. Juventus (Allianz Stadium) = 10,3 M€/an

5. Borussia Dortmund (Signal Iduna Park) = 11,1 M€/an

4. Atlanta United (Mercedes-Benz Stadium) = 11,1 M€/an

3. Bayern Munich (Allianz Arena) = 13 M€/an

2. FC Barcelone (Spotify Camp Nou) = 20 M€/an

1. Bayer Leverkusen (BayArena) = 29,9 M€/an