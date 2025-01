Le PSG tient la 1re conférence à 10 000 mètres d’altitude

Les joueurs du PSG ont pu converser avec leurs fans pendant le trajet qui les mène au Qatar pour le trophée des champions.

Le Paris SG a organisé le premier « Live PSG » e son histoire dans les airs, lors de son vol vers le Qatar pour le Trophée des Champions qu’il dispute ce dimanche 5 janvier à l’AS Monaco. L’événement, rendu possible grâce à Qatar Airways et la technologie Starlink de SpaceX, a permis une connexion Wi-Fi à 35 000 pieds d’altitude (environ 10 000 mètres).

Un live avec des supporters pendant le voyage vers Doha

Durant ce live inédit, les supporters ont pu suivre en direct les coulisses du voyage avec des interviews exclusives du capitaine Marquinhos et de l’entraîneur Luis Enrique, réalisées depuis le sol. Cette prouesse technique a été possible grâce au réseau satellitaire en orbite basse de Starlink, offrant une connexion à faible latence aux passagers du vol.

Qatar Airways déploie sa technologie à toute sa flotte

Qatar Airways est pionnière dans le déploiement de cette technologie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La compagnie, qui a déjà équipé 15 Boeing 777 fin 2024, prévoit d’étendre ce service à toute sa flotte Boeing 777 d’ici 2025, puis aux Airbus A350 à l’été 2025. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du Paris SG de renforcer ses liens avec ses supporters à travers le monde, tout en repoussant les limites de l’innovation dans la couverture médiatique sportive.