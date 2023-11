La LFP sanctionne 59 joueurs et éducateurs en plus pour des paris sportifs

Nouvelles bordée de sanctions pour des usages non conformes à la pratique des paris sportifs dans le football professionnel français.

Cinq mois après des sanctions similaires infligées à l’encontre de 80 joueurs et éducateurs du football professionnel, la LFP a de nouveau frappé fort puisqu’elle annonce une nouvelle liste de 59 fautifs en plus, qui écopent de cinq matchs de suspension et d’une amende de 500 euros au plus, à 500 euros d’amende dans les cas jugés les moins graves.

Cela visant des pratiques sur les paris sportifs que la Ligue de football professionnel encadre scrupuleusement. « Réunie les 11, 18, 25 et 31 octobre 2023 ainsi que les 8 et 15 novembre 2023, la Commission de Discipline a décidé de sanctionner les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2022/2023, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport », écrit la LFP dans son communiqué.

Elle précise qu’il « s’agit du quinzième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. »

Les sanctions prennent effet à compter du mardi 21 novembre 2023 à 0h00.

La liste des joueurs et éducateurs sanctionnés par la LFP

Cinq matchs de suspension ferme + amende de 500 € ferme

Pierre Espoir MASSINOU NKOUBA

Moise SAKAVA SANGOLA

Sacha CUDIS

Quatre matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € ferme

Mikaël SANCHEZ

Quatre matchs de suspension ferme + amende de 2 000 € avec sursis

Lilian CELLAMEN

Yanis PESIN

Quatre matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Loïc BRETON

Thibault GUERREIRO

Issiaka TOURÉ

Trois matchs de suspension ferme + amende de 3 000 € ferme

Louis MAFOUTA

Lucas POULIQUEN

Stéphane QUEMPER

Trois matchs de suspension ferme + amende de 1 500 € ferme

Ibrahim KARAMOKO

Trois matchs de suspension ferme + amende de 500 € ferme

Éric RATSIMBAZAFY

Trois matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Luis BREMAUD

Dylan JOUARD

Ilyes LIM

Trois matchs de suspension ferme + amende de 500 € ferme

Manuel BACH

Trois matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Mamadou KÉBÉ

Deux matchs de suspension ferme + amende de 500 euros ferme

Sébastien DEPARIS

Deux matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Thomas ANTUNES

Steven CAVÉ

Hugo LE FLOCH

Loick LESPINASSE

Giacomo PEREZ

Mathis POLERI

Todd VROMANT

Deux matchs de suspension ferme

Nicolas PÉPIN

Deux matchs de suspension avec sursis + amende de 2 000 € avec sursis

Brice NEGOUAI

Un match de suspension ferme + amende de 3 000 € ferme

Yoann COURT

Un match de suspension ferme + amende de 2 000 € ferme

Maxime DO COUTO TEIXERA

Lenny NANGIS

Maxence RIVERA

Eddy SYLVESTRE

Vincent VIOT

Un match de suspension ferme + amende de 500 € avec ferme

Erwan COLAS

Yacine EL AMRI

Téva GARDIES

Un match de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Mamadou DIOP

Ange Loïc N’GATTA

Kelvin WINSTERSHEIM

Un match de suspension ferme + amende de 500 € avec sursis

Cyril DESAEGHER

Louis LUCCHINI

Un match de suspension ferme

Eliot PASTURE

Amende de 2 000 € ferme

Baptiste ALOÉ

Grégory BERTHIER

Djibril DIANI

Anthony MANDREA

Abdallah NDOUR

Malik TCHOKOUNTÉ

Amende de 1 000 € avec sursis

Melvin ZINGA

Amende de 500 € ferme

Brandon AGOUNON

Tijany ATALLAH

Enzo BARDELI

Fred GNALEGA

Jocelyn JANNEH

Jawed KALAI

Issouf MACALOU

Adel MAHAMOUD

Harold VOYER