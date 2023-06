La LFP sanctionne près de 80 joueurs et éducateurs pour des paris sportifs

La Ligue de football professionnel a épinglé de nouveaux joueurs pour manquement aux règles liées aux paris sportifs.

La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé des sanctions à l’encontre de joueurs et éducateurs de clubs professionnels pour non-respect de l’interdiction de paris sportifs. Les décisions ont été prises lors des réunions qui se sont tenues les 10, 17, 24 et 31 mai, ainsi que les 12 et 21 juin 2023.

Près de 80 éducateurs et joueurs épinglés pour des paris sportifs

Ces mesures disciplinaires font suite au quatorzième croisement de fichiers réalisé en collaboration avec l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) et la Française des Jeux (FDJ) depuis la saison 2013-2014. Les infractions ont été commises malgré les campagnes de sensibilisation et d’information menées conjointement par la LFP et l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) au sein des clubs au quotidien.

Kurzawa, Blas ou Khazri parmi les joueurs sanctionnés

Parmi les joueurs incriminés, certains sont des visages très connus du foot français, normalement rompus à toutes les exigences du haut niveau. Citons Lyvin Kurzawa, latéral international français du PSG, les joueurs du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto et Ludovic Blas, ou l’attaquant du Montpellier HSC, Wahbi Khazri. Les sanctions vont de trois matchs de suspension plus amende, à un simple rappel à l’ordre. La liste complète est à lire ci-dessous

La liste des joueurs et éducateurs sanctionnés par la LFP

Trois matchs de suspension ferme et trois matchs avec sursis + amende de 500 euros ferme

Mathis ANSAR

Deux matchs de suspension ferme et quatre matchs avec sursis + amende de 500 € ferme

Souleymane CISSÉ

Antoine DANNA

Evan HURIEZ

Deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis + amende de 1 000 € avec sursis

Kévin BOMA

Alexandre DUVILLE-PARSEMAIN

Amine EL FATMI

Younès GHABAOUI

Djibril LAMEGO

Alexandre MOLINER

Eliot PASTURE

Deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis + amende de 500 € ferme

Nicolas PÉPIN

Un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis + amende de 1 000 € avec sursis

Rémy DESCAMPS

Maguette DIONGUE

Josué ESCARTIN

Emilien GRILLOT

Nassim LAMLIKI

Théo LORIDAN

Trois matchs de suspension avec sursis

Vincent GARILLON

Deux matchs de suspension ferme + amende de 1 000 € avec sursis

Ewan HATFOUT

Louis TIRCO

Malcolm VILTARD

Deux matchs de suspension ferme

Brieg LE BARS

Deux matchs de suspension avec sursis

Abdelmalek LAAZIRI

Un match de suspension ferme

Théo EYOUM

Madou TOURÉ

Un match de suspension avec sursis + amende de 1 500 € ferme

Christopher ROCCHIA

Un match de suspension avec sursis + amende de 1 000 € ferme

Yanis CIMIGNANI

Florian BIANCHINI

Un match de suspension avec sursis + amende de 500 € ferme

Ibrahima BALDÉ

Paul BOURDELLE

Maxime NONNENMACHER

Un match de suspension avec sursis + amende de 300 € ferme

Maxime SIVIS

Amende de 3 000 € ferme

Wahbi KHAZRI

Amende de 2 000 € ferme

Ludovic BLAS

Rappel à l’ordre

Madéno ALBENAS

Nicolas ARDOUIN

David BLAUDET

Yohan BOCOGNANO

Jean-Charles CASTELLETTO

Kurtis CHADET

Dimaël CLICHY

Nicolas COUSIN

Stjepan CVITKOVIC

Axel DAUCHY

Victor DA ROSA

Mathéo DA SILVA

Bryan DEBOLA MOANGA

Romain DUBOSCLARD

Grace DIKUTA EBALE

Romain DUPONT

Lucas GELEBART

Nolan GILLOT

Adrien GOUTTEFANGEAS

Cédric HENGBART

Axel JORJET

Layvin KURZAWA

Léo LEITE

Guillaume LEMIRE

Raphaël LIPINSKI

Cédric MENGUAL

Lenny MONCHEAUX

Sylvain MONSOREAU

Kévin MOULIN

Evan MOREL

Johan MOREL

Antoine NUGENT

Bryan PELLIER

Jordan PIERRE-CHARLES

Vincent PLANTÉ

Mehdi RAHMOUNI

Aurélien REMOUE

Shavy RESOUF

Kévin ROCHETEAU

Fred SENGA

Cédric VALCALDA

Antoine VALERIO

Grégory WIMBÉE

Yanis ZIOUI

Katelyne ANNEQUIN

Lucas DIAS