Real Madrid: Les sponsors d’Antonio Rüdiger

Under Armour est le principal partenaire commercial d’Antonio Rüdiger.

Un dur au mal, redoutable dans sa zone et un joueur qui porte les valeurs d’abnégation et de succès, Antonio Rüdiger a des qualités qui plaisent aux marques et en plus il évolue au sein du Real Madrid qui n’est rien d’autre que le club le plus titré dans du football. Forcément ça aide à séduire les commanditaires.

L’image d’Under Armour après avoir été celle de Nike

Depuis avril 2023, le défenseur allemand collabore avec Under Armour, géant américain de l’équipement sportif. Rüdiger incarne désormais la marque sur et en dehors des terrains, arborant notamment les chaussures Clone Magnetico Pro 2, un modèle phare de la marque. Ce partenariat marque un tournant dans sa carrière, mettant fin à une relation de plus de dix ans avec Nike, avec qui il avait débuté dès ses premiers pas professionnels au VfB Stuttgart.

Avant de rejoindre Under Armour, Rüdiger avait construit une solide association avec Nike, qui l’avait soutenu tout au long de sa montée en puissance sur la scène internationale. Ce changement de sponsor principal en 2023 témoigne de l’évolution de la carrière et de la notoriété du joueur.

D’autres sponsors réguliers ou épisodiques pour Rüdiger

En parallèle, Rüdiger est également l’ambassadeur de Rexona, une marque australienne de déodorants détenue par Unilever. Depuis 2021, il apparaît dans diverses campagnes publicitaires, renforçant ainsi sa présence médiatique. Il compte aussi des collaborations épisodiques comme celle nouée avec le diffuseur Prime Video ou le préparateur automobile, AMG.

Ces collaborations illustrent le double rôle que jouent les footballeurs de renom comme Rüdiger, à la fois athlètes et figures influentes du marketing. L’impact de ces partenariats se mesure tant en termes de visibilité pour les marques que de notoriété accrue pour le joueur, faisant de Rüdiger un véritable acteur du monde des affaires.