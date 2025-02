OM : Un maillot spécial hommage aux supporters pour le match face au FC Nantes

Ils sont le poumon de l’équipe marseillaise, l’OM rendra hommage à ses supporters à l’occasion de la visite de Nantes, dimanche en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille s’apprête à rendre un hommage particulier à ses supporters à l’occasion de la rencontre face au FC Nantes, programmée ce dimanche 2 mars à 20h45 à l’Orange Vélodrome. Le club phocéen a prévu une initiative inédite pour célébrer la passion et la fidélité de son « Peuple Bleu&Blanc ».

Pour ce match dédié à ses fans, l’OM a conçu un flocage unique sur les maillots de ses joueurs. Les tuniques arboreront les prénoms de véritables supporters marseillais, reflétant la diversité des profils qui composent la communauté olympienne. Qu’ils soient présents dans les tribunes du Vélodrome ou devant leur écran à l’autre bout du monde, ces supporters auront l’honneur de voir leur prénom porté par les stars marseillaises.

Leonardo Balerdi, le capitaine du club phocéen portera également un brassard spécial orné du logo « Peuple Bleu&Blanc », emblème qui apparaîtra aussi sur la face avant de chaque maillot, renforçant ainsi le message de reconnaissance envers ce « douzième homme » qui accompagne l’équipe dans tous ses déplacements.

Des animations prévues au Vélodrome en marge de l’affiche OM – FC Nantes

Au-delà de ce flocage symbolique, le club a prévu des animations exceptionnelles tout au long de la journée. Environ 200 membres du programme « Peuple Bleu&Blanc » auront le privilège de vivre une expérience immersive complète : préparation du vestiaire, accueil des joueurs à leur descente du bus, et même suivi de la rencontre en bord de terrain.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Peuple Bleu&Blanc », qui rassemble aujourd’hui plus de 85 000 membres à travers le monde pour la saison 2024/2025. Pour une adhésion annuelle de 25€, ces supporters bénéficient de nombreux avantages, notamment des priorités sur la billetterie, des réductions dans les boutiques du club et chez ses partenaires, ainsi que des contenus et expériences exclusifs tout au long de l’année.

À travers cette journée d’hommage, l’OM souhaite remercier l’ensemble de ses supporters qui, par leur passion indéfectible, contribuent à faire du club marseillais une institution unique dans le paysage du football français et international.