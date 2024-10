Tous les sponsors du Real Madrid cette saison 2024-2025 et ce qu’ils rapportent

Le Real Madrid gagne plus de 300 millions d’euros annuels de ses sponsors.

Le club le plus titré du football international tire de substantiels revenus de ses sponsors. C’est une Lapalissade dans le cas du Real Madrid, qui n’est pas pour autant celui qui domine le secteur : à 318 millions d’euros de revenus générés de ses partenaires commerciaux la saison dernière, il pointe au pied du podium. Ceux qui s’associent au club ont à le payer cher. Revue d’effectif des sponsors du Real Madrid, cette saison 2024-2025.

Les principaux sponsors

Le partenariat principal du club reste avec Emirates, qui continue d’afficher son logo iconique sur les maillots des joueurs, un accord qui s’étend jusqu’en 2026 avec un montant de 70 millions d’euros par an. À ses côtés, Adidas reste le fournisseur historique des tenues du club, avec un contrat record de 1,1 milliard d’euros jusqu’en 2028. Un ajout marquant cette année est HP, qui devient le premier sponsor de manche du club, renforçant aussi l’aspect technologique avec l’intégration de solutions innovantes au stade Santiago Bernabéu.

Les sponsors globaux

Les sponsors globaux du club incluent notamment BMW, devenu le partenaire automobile officiel après la rupture avec Audi. D’autres grands noms comme Nivea Men, Palladium Hotel Group et Mahou sont toujours présents, tandis que des géants technologiques tels qu’Adobe et Cisco continuent d’améliorer l’expérience des fans grâce à des innovations digitales au sein du stade et au-delà.

Les nouveaux partenariats

Cette saison, plusieurs nouveaux venus font leur entrée parmi les sponsors du Real Madrid. On peut noter l’accord récent avec le fabricant de pneus chinois Linglong Tire et la collaboration avec Porcelanosa, une entreprise espagnole de céramiques. VERSUSbet, quant à lui, devient partenaire pour les paris sportifs en dehors du marché espagnol, renforçant la portée mondiale du club.

Les partenaires régionaux

Dans le cadre de sa stratégie de développement international, le Real Madrid multiplie également les partenariats régionaux. Des marques telles que Hisense (électronique) ou encore Unicaja Banco (services financiers) s’alignent sur des régions spécifiques, tout en profitant de l’image globale du club pour accroître leur visibilité.