Pogba. L’OM est favori chez les bookmakers

Le futur de Paul Pogba en débat chez les bookmakers.

Paul Pogba sort de son silence. Après des mois passés à l’écart des terrains, en raison d’un un test positif à la testostérone, au départ sanctionné d’une suspension de quatre ans finalement réduite à un an et demi, le milieu champion du monde 2018 rapporte à la presse internationale, son envie retrouvée et l’impatience qui l’habite de rejouer au football.

Où va jouer Paul Pogba selon les bookmakers ? Au Barça = cote à 21 Image 1 parmi 13

Il dit à la Gazzetta dello Sport vouloir reprendre avec la Juventus, là où tout s’est arrêté. S’il est sous contrat jusqu’en 2026, l’équipe turinoise a composé sans lui et il se dit qu’une rupture anticipé du bail est à l’ordre du jour. Chez les bookmakers anglais, l’hypothèse paraît même évidente à considérer les cotes attribuées au joueurs à la question de savoir où il évoluera à la rentrée 2025 prochaine ? L’option de la Juventus est à 6 contre un.

L’OM a la cote pour Pogba chez les bookmakers anglais

A l’instant pour nous décrire ces lignes, une destination domine les autres. Elle est Française et surfe sur les rumeurs du moment qui attribuent à l’OM un intérêt pour La Pioche. Fondés ou pas les échos traversent la Manche jusqu’aux opérateurs britanniques qui s’intéressent à ce marché. Paul Pogba à l’Olympique de Marseille est une piste qu’il estime crédible puisque cotée à 1,85.

Sinon, ce pourrait être la MLS ou la Saudi Pro League, des championnats exotiques mais où le milieu de terrain sera moins exposé médiatiquement. Peut-être moins aussi sportivement. Et où il ne devrait pas perdre financièrement au change, sachant ce que lui coûte présentement, l’épisode de sa mise à l’écart du football.

Les cotes des futurs potentiels clubs de Paul Pogba, du moins probable au plus sûr, sont à voir dans le diaporama ci-dessus.